विज्ञापन
विशेष लिंक

धर्मशाला में टला बड़ा पैराग्लाइडिंग हादसा, महिला पर्यटक के साथ पैराग्लाइडर बिजली के तारों में फंसा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जहां बेहद कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया.

Read Time: 2 mins
Share
धर्मशाला में टला बड़ा पैराग्लाइडिंग हादसा, महिला पर्यटक के साथ पैराग्लाइडर बिजली के तारों में फंसा
  • धर्मशाला के इंद्रूनाग में पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट और पर्यटक बिजली के तारों में फंस गए थे
  • तीस वर्षीय पैराग्लाइडर रिंकू ने हैदराबाद की 50 वर्षीय पर्यटक चंद्रिका के साथ उड़ान भरी थी
  • हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग ने मिलकर दोनों को सुरक्षित बचाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
धर्मशाला:

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के इंद्रूनाग में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया जब एक पैराग्लाइडिंग पायलट महिला पर्यटक के साथ उड़ान भरते समय बिजली के तारों में उलझ गया. घटना के बाद दोनों हवा में लटक गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद दोनों को रेस्क्यू मिशन चलाकर सुरक्षित बचाया गया.

आखिर हुआ क्या था

जानकारी के अनुसार, बीड-बिलिंग के बाद अब धर्मशाला के इंद्रूनाग में भी टेंडम फ्लाइंग की जाती है. शुक्रवार शाम तीस वर्षीय पायलट रिंकू ने हैदराबाद की 50 वर्षीय पर्यटक चंद्रिका को लेकर उड़ान भरी. उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद पैराग्लाइडर बिजली के तारों में फंस गया, जिससे पर्यटक के साथ दोनों हवा में लटक गए.

ये भी पढ़ें : देश ने साहसी पायलट खो दिया... तेजस क्रैश में कांगड़ा के नमन स्याल की मौत पर CM सुक्खू ने जताया दुख

रेस्क्यू ऑपरेशन और भीड़ का जमावड़ा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जहां बेहद कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, इंस्ट्रक्टर और पर्यटक दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

प्रशासन ने दी चेतावनी

इस घटना के बाद प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paragliding In Himachal Pradesh, Himachal Paragliding, Himachal Pradesh, Dharamsala Paragliding
Get App for Better Experience
Install Now