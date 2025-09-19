विज्ञापन
मुझे 2 गोलगप्पे कम दिए... फूट-फूट कर रोते हुए सड़क पर बैठ गई महिला, थम गया ट्रैफिक

गुजरात के वडोदरा में एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना सामने आई, जिसने पुलिस और राहगीरों को घंटों परेशान किया. उसके विरोध प्रदर्शन से पूरा ट्रैफिक थम गया.

  • वडोदरा के सूरसागर झील के पास महिला ने पानीपुरी कम मिलने पर सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक जाम कर दिया
  • महिला को 20 रुपए में छह पानीपुरी मिलनी थी, लेकिन उसे सिर्फ 4 पानीपुरी दी गईं, जिससे वह नाराज थी
  • महिला ने पानीपुरी वाले से 2 पूरियां और देने की मांग की, न मिलने पर सड़क पर बैठ कर विरोध किया
वडोदरा:

गुजरात के वडोदरा में एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना सामने आई, जिसने पुलिस और राहगीरों को घंटों परेशान किया. सूरसागर झील के पास महिला ने सड़क पर धरना दे दिया. महिला पानीपुरी के एक ठेले पर दो पानीपुरी कम मिलने से नाराज थी. उसके विरोध प्रदर्शन से पूरा ट्रैफिक थम गया. दरअसल, 20 रुपए में 6 पानीपुरी की जगह महिला को सिर्फ 4 पानीपुरी दी गईं, इससे वह नाराज थी. उसने पानीपुरी वाले से बाकी की दो पूरियां देने की जिद की. जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई, तो महिला किसी छोटे बच्चे की तरह सड़क पर ही धरने पर बैठ गई. देखते ही देखते सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और पूरा रास्ता जाम हो गया. 

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई. वह रोते-रोते पुलिसकर्मियों से कहने लगी, "यह पानीपुरी वाला सबको 6 पूरियां देता है, मुझे दो कम दी हैं. या तो मुझे दो और पूरियां दिलाओ या फिर उसकी दुकान यहां से हटवाओ."

यह ड्रामा घंटों तक चलता रहा. आखिरकार, पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद महिला को समझा-बुझाकर अपने साथ ले जाने में सफलता मिली, जिसके बाद ही सड़क पर लगा जाम खुल पाया. इस घटना की चर्चा पूरे शहर में हो रही है. लोग इस अनोखे विरोध प्रदर्शन पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. 

महिला ने क्या बताया?

महिला ने बताया, "मेरे को बार हर बार पूरियां कम देता है. दादागिरी करता है. ₹20 की छह देता है, लेकिन मेरे को कम देता है. हर बार मेरे साथ झगड़ा करता है. इसकी लारी बंद करवा दो बस. मुझे इसकी लारी नहीं चाहिए यहां पर."

