गुजरात में मेहसाणा जिले के विजापुर तालुका के गढ़डा गांव की 4 साल की एक बच्ची अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. आरोप है कि वडनगर के GMERS सिविल अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग में इलाज के दौरान, मुंह से दी जाने वाली दवा को गलती से बच्ची की नस में दे दिया गया. बच्ची के पिता, मनोज सिंह झाला, शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अपनी बेटी आरवी झाला को अस्पताल लाए थे. बच्ची की पलक की मांसपेशियों में एक समस्या थी और उसकी पलक नीचे झुक जाती थी. परिवार के मुताबिक, बाल चिकित्सा वार्ड में इलाज के दौरान उसे दो इंजेक्शन दिए जाने थे. आरोप है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग ले रही एक नर्सिंग स्टूडेंट ने मुंह से दी जाने वाली दवा को सीधे बच्ची की नस में डाल दिया.

परिवार की इस चेतावनी के बावजूद कि दवा मुंह के जरिए दी जानी थी, ट्रेनी स्टूडेंट ने कथित तौर पर उसे नसों के जरिए इंजेक्शन (इंट्रावेनस इंजेक्शन) दे दिया, जिससे लड़की की तबीयत बिगड़ गई. उसके पिता ने बताया कि सोमवार को उसे दौरे पड़े और वह बेहोश हो गई. इसके बाद वह न तो बोल पा रही थी और न ही चल पा रही थी, सिर्फ उसकी आंखों में कुछ हलचल देखी जा सकती थी. इसके साथ ही, उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया.

PICU टीम और नर्सिंग स्टाफ द्वारा की गई इमरजेंसी कार्रवाई में उसे वेंटिलेटर पर रखने से पहले CPR देना शामिल था. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद रेफर कर दिया.

अब तक क्या पता चला है?

लड़की के पिता की शिकायत और विभागाध्यक्ष द्वारा एक दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश के बाद, शुरुआती जांच में ट्रेनी और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ के बयानों में विरोधाभास देखा गया. कार्यवाहक सिविल अधीक्षक मुकेश वोरा ने बताया कि स्टाफ मेंबर अजय ने रत्नप्रभा नर्सिंग कॉलेज की बीएससी नर्सिंग की सेकेंड ईयर, चौथे सेमेस्टर की छात्रा नाइस चौधरी से इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था, क्योंकि अन्य नर्सिंग स्टाफ ने ऐसा करने से मना कर दिया था.

हालांकि, ट्रेनी ने इंजेक्शन लगाने की बात मानी और दावा किया कि उसने स्टाफ ब्रदर के निर्देश पर ऐसा किया था, लेकिन स्टाफ ब्रदर का कहना था कि वह दवा किसी दूसरे मरीज के लिए थी. इस पर अधिकारियों ने दोनों पक्षों की ओर से चूक होने की बात कही है.

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरुआती जांच के आधार पर स्टाफ ब्रदर अजय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही, रत्नप्रभा नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को एक औपचारिक नोटिस जारी कर ट्रेनी छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. प्रशासन एक हाई-लेवल जांच समिति बनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए अगले आदेश तक वडनगर केंद्र पर करीब 50 नर्सिंग छात्रों के लिए क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का काम भी रोक दिया गया है.

कमेटी द्वारा दवा देने के प्रोटोकॉल और इसमें शामिल लोगों की भूमिकाओं की जांच किए जाने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त रूप से विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पीड़ित बच्ची का अहमदाबाद में इलाज चल रहा है.

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