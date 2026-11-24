गुजरात पुलिस 26 और 27 नवंबर को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से लगे 20 गांवों में 10 सीनियर IPS अफसरों को तैनात करेगी. यह तैनाती दो दिनों तक चलने वाली जमीनी स्तर की सुरक्षा समीक्षा के लिए होगी. इस दौरान, ये अधिकारी स्थानीय निवासियों के घरों में रात बिताएंगे और कच्छ, वाव-थराद और पाटन जिलों के सीमा से सटे इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों और गांव वालों की समस्याओं को सीधे सुनेंगे.

यह पहल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'फोर-टियर सिक्योरिटी ग्रिड' के विजन को आगे बढ़ाने के लिए है.

साथ ही, इसका मकसद अहमदाबाद में हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकों में दिए गए उन निर्देशों को लागू करना है, जिनका लक्ष्य सीमा सुरक्षा को पूरी तरह से अभेद्य बनाना है.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और डिप्टी सीएएम हर्ष संघवी की सीधी देखरेख में आयोजित इस कवायद का मकसद अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है, साथ ही दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सहयोग प्रदान करना है.

क्या होगा इन दो दिनों में?

इन दो दिनों के दौरान, अधिकारी सुरक्षा ढांचे, एजेंसियों की तैयारियों और गश्त की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे.

वे रात में समीक्षा बैठकें करेंगे और दुर्गम इलाकों में स्थानीय समुदायों और वहां तैनात कर्मियों से बातचीत करेंगे, ताकि भविष्य की सुरक्षा और विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके.

दो दिवसीय फील्ड पुश के माध्यम से, गुजरात पुलिस का लक्ष्य राज्य की सीमाओं के साथ अंतिम गांव तक सुरक्षा को मजबूत करना और पहुंच बनाना है.

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किसे कहां की जिम्मेदारी?

इस अभियान के तहत, 10 सीनियर अफसरों को अलग-अलग जिलों के विशिष्ट गांवों की जिम्मेदारी सौंपी गई है: