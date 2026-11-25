गुजरात के मेहसाणा बस स्टैंड पर बुधवार तड़के एक यात्री को अचानक हार्ट अटैक आने से हड़कंप मच गया.इस दौरान यात्री की मदद के लिए लैब टेक्नीशियन कमलेशभाई चौधरी आगे आए.मौके पर मौजूद कच्छ जिले के रापर तालुका के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लैब टेक्नीशियन कमलेशभाई ने बिना समय गंवाए यात्री को CPR देना शुरू किया. साथ ही 108 एंबुलेंस को सूचना देकर तत्काल चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की. समय पर CPR और त्वरित मदद मिलने से यात्री की जान बचा ली गई.

लैब टेक्नीशियन ने बचाई अनजान यात्री की जान

जानकारी के मुताबिक, मेहसाणा बस स्टैंड पर सुबह करीब 3 बजे एक यात्री को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. उस समय वहां मौजूद कमलेशभाई ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मोर्चा संभाला. उन्होंने अपनी CPR ट्रेनिंग और चिकित्सा संबंधी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए यात्री को तत्काल CPR देना शुरू कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने 108 एंबुलेंस सेवा को फोन कर मौके पर बुलाया, ताकि यात्री को जल्द से जल्द आगे का इलाज मिल सके.

यात्री को समय रहते दिया CPR

कमलेशभाई ने समय रहते यात्री को CPR देकर बचा लिया. उनकी इस तत्परता की जमकर तारीफ हो रही है. बता दें कि गुजरात सरकार की ओर से इन दिनों विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को CPR समेत प्राथमिक जीवनरक्षक इलाज की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. इसका मकसद किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में अस्पताल पहुंचने से पहले ही जरूरतमंद व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना है, ताकि गोल्डन आवर में उसकी जान बचाने की कोशिश की जा सके.

CPR की ट्रेनिंग आई काम

मेहसाणा बस स्टैंड पर रात को एक अनजान यात्री की मदद के लिए आगे आकर कमलेशभाई ने मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की. उनकी यह पहल सरकारी कर्मचारियों के साथ आम नागरिकों के लिए भी प्रेरणादायक है. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि CPR जैसी जीवनरक्षक ट्रेनिंग की जानकारी इमरजेंसी में किसी की जिंदगी बचाने में बेहद अहम साबित हो सकती है.

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