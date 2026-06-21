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 चमत्कार दिखाने के लिए युवती को होटल में ले गाया 'बाबा', फिर की ऐसी शर्मनाक करतूत

गुजरात के सूरत से धर्म और आस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. सिंगंपोर पुलिस ने अमरोली निवासी नरेश चौहान नामक एक नकली फर्जी बाबा को युवती से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने धार्मिक चमत्कार का झांसा देकर युवती का विश्वास जीता और फिर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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 चमत्कार दिखाने के लिए युवती को होटल में ले गाया 'बाबा', फिर की ऐसी शर्मनाक करतूत
चमत्कार दिखाने के लिए युवती को होटल में ले गाया 'बाबा', बलात्कार के आरोप में हुआ गिरफ्तार
Amit thakur

Surat Fake Baba Rape Case: सूरत में धर्म और आस्था की आड़ में एक युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसके बाद सिंगंपोर पुलिस ने अमरोली निवासी नरेश चौहान नामक नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया है. नरेश चौहान पर आरोप है कि उसने धार्मिक चमत्कार के बहाने युवती को अपने झांसे में फंसाया और उसके साथ गलत काम किया.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता मूल रूप से गुजरात के तलाजा तहसील के पावथी गांव की रहने वाली है. युवती और नरेश चौहान की पहली मुलाकात इसी गांव में हुई थी. मुलाकात के बाद इंस्टाग्राम के जरिए दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और फिर एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया. इसके बाद दोनों के बीच नियमित बातचीत होने लगी. इसी दौरान युवती को झांसे में लेकर उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया गया.

खुद को बताता था धार्मिक शक्तियों वाला बाबा

शिकायत के मुताबिक, नरेश चौहान खुद को धार्मिक शक्तियों वाला बाबा बताकर लोगों के बीच अपनी अहमियत बढ़ाता था. इन्हीं झांसों के सहारे उसने पीड़ित युवती का विश्वास जीत लिया. इसके बाद वह युवती को सूरत के सिंगंपोर में स्थित युग होटल में लेकर गया, जहां उसने उसे भगवान का प्रसाद बता कर कुछ खिलाया. युवती का आरोप है कि प्रसाद में कोई नशीला पदार्थ मिलाया था, जिसे खाने के बाद उसे होश नहीं रहा. इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

लगातार कर रहा था शोषण

पीड़िता का कहना है कि घटना वर्ष 2025 की है. बाद में आरोपी की ओर से लगातार विश्वास में लेकर उसका शोषण किया जाता रहा. जब युवती को अपने साथ हुए कथित धोखे और अपराध का एहसास हुआ, तो उसने सिंगंपोर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी सूरत के अमरोली इलाके में किराए के मकान में रहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी वैभवशाली जीवन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर लोगों के बीच अपनी छवि बनाने की कोशिश करता था. पुलिस का मानना है कि इसी छवि और धार्मिक पहचान का उपयोग कर वह लोगों का विश्वास हासिल करता था.

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युवती की शिकायत पर सिंगंपोर पुलिस ने आरोपी नरेश चौहान के खिलाफ दुष्कर्म के साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. फिलहाल, पुलिस नरेश से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं इसी तरह की अन्य शिकायतें या पीड़िताएं भी तो सामने नहीं हैं.

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अमित ठाकुर
रिपोर्टर
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