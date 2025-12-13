कौन है सताद्रु दत्ता? लियोनल मेस्सी ने GOAT टूर के आयोजक, कोलकाता में हुए बवाल के बाद गिरफ्तार

Who is Satadru Dutta; महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम में मची अफरा-तफरी कानून-व्यवस्था के बड़े मामले में तब्दील हो गई. पुलिस ने कथित कुप्रबंधन के आरोप में मुख्य आयोजक को हिरासत में ले लिया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और फुटबॉल के इस दिग्गज खिलाड़ी को देखने से वंचित रह गए फैंस से माफी मांगी. फुटबॉल के दीवानों के लिए जो जीवन का सबसे सुखद अनुभव हो सकता था, वह एक तरह से बुरी याद में बदल गया क्योंकि बड़ी रकम खर्च कर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों फैंस अर्जेंटीना के इस दिग्गज की एक साफ झलक पाने से तरस गए. लियोनेल मेस्सी सिर्फ 20 मिनट स्टेडियम में रहे और फिर निकल गए.

सताद्रु दत्ता इस इवेंट के मुख्य आयोजक हैं. अराजकता के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. अतिरिक्त महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था जावेद शमीम ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की जाएगी. शमीम ने कहा,"कुप्रबंधन की जड़ों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जाएगी जिसके कारण अंततः अराजकता हुई. पुलिस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है. कुप्रबंधन और परिणामी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि आयोजकों को फैंस को टिकटों के पैसे रिफंड करने के लिए कहा गया है. सताद्रु दत्ता को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया, जब वह शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे.

कौन हैं सताद्रु दत्ता

सताद्रु दत्ता इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और प्रमोटर हैं. मेस्सी के बहुप्रतीक्षित भारत आने के पीछे भी उनका ही हाथ है. मेस्सी के 'G.O.A.T.' टूर के सभी बैनर और पोस्टर में 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' लिखा देखा जा सकता है.

सताद्रु दत्ता ने मेसी के आने से पहले संवाददाताओं से कहा था,"बहुत खुशी का माहौल है कि मेस्सी 14 साल बाद भारत आ रहे हैं... यह फैंस के लिए भी अच्छा है, मेस्सी को देखने का मौका है. भारत के साथ फुटबॉल का जुड़ाव फिर से बढ़ रहा है. भारतीय फुटबॉल में पहले कभी इतने सारे प्रायोजक नहीं आए."

सताद्रु दत्ता ने इससे पहले फुटबॉल आइकन पेले और डिएगो माराडोना को भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इंस्टाग्राम पर एक बातचीत में, दत्ता ने महान पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भारत लाने की अपनी इच्छा के बारे में भी बात की थी.

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचने के कुछ ही मिनटों के भीतर, मेस्सी को राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों, वीआईपी और उनके सहयोगियों की एक भीड़ ने घेर लिया. जिन फैंस ने मेस्सी को देखने के लिए हजारों रुपये के टिकट खरीदे थे, उन्हें मेस्सी की एक झलक तक देखने को नहीं मिली.

सीएम ने मांगी माफी

ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए फैंस से माफी मांगी है. उन्होंने लिखा,"आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं. मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी. फैंस अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे. मैं इस खराब घटना के लिए लियोनेल मेस्सी के साथ-साथ उनके फैंस और सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं."

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा,"मैं सेवानिवृत्त जज आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के सदस्य होंगे. कमेटी इस घटना की डिटेल में जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएगी. एक बार फिर, मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं."