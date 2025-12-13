विज्ञापन
कुर्सियां फेंकी, बवाल, कोलकाता में मेस्सी के इवेंट में आखिर हुआ क्या, पूरी कहानी

Messi Kolkata Chaos: फैन्स पूरी तरह से मेस्सी को देख भी नहीं पाए थे. जिसके कारण कोलकाता स्टेडियम में आए लोग की खुशी नाराजगी में बदल गई.

Read Time: 3 mins
  • कोलकाता में हुए मेस्सी के इवेंट में हजारों फैन्स उनकी झलक पाने के लिए उपस्थित थे लेकिन वे निराश रह गए
  • मेस्सी केवल पांच मिनट के लिए ही स्टेडियम में रहे जिससे फैन्स को उन्हें करीब से देखने का मौका नहीं मिला
  • टिकट की कीमत 5 हजार से पच्चीस हजार रुपये तक थी जिसके बावजूद फैन्स को मेस्सी देखने में असुविधा हुई
Lionel Messi India Tour: फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी को देखने के लिए कोलकाता इवेंट में हजारों फैन्स पहुंचे थे. खुद के बीच मेस्सी को देखकर फैन्स की खुशी सातवें आसमान पर थी. लेकिन फैन्स की यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई. कोलकाता इवेंट में उस वक्त हंगामा मच गया जब मेस्सी 20 मिनट बिताने के बाद ही जाने लग गए. फैन्स पूरी तरह से मेस्सी को देख भी नहीं पाए थे. जिसके कारण कोलकाता स्टेडियम में आए लोग की खुशी नाराजगी में बदल गई. फैंस को उम्मीद थी कि वे अपने चहेते फुटबॉल आइकन को करीब से ज्यादा से ज्यादा समय तक देख पाएंगे, लेकिन अचानक इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें मेस्सी की झलक साफ से भी नहीं देखने को मिल पाएगी.

क्यों नाराज हुए फैन्स

इसके बाद फिर क्या था. फैन्स हंगामा करने लगे. इवेंट के लिए टिकट की दर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक थी, जिसके कारण फैन्स का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. कई फैंस ने दावा किया कि वे फुटबॉल लेजेंड को ठीक से देख भी नहीं पाए.  मेस्सी के आस-पास सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे मेहमानों की मौजूदगी के कारण फैंस उन्हें स्टैंड से ठीक से नहीं देख पा रहे थे. इस गुस्से को बढ़ता देख ऑर्गनाइज़र्स को मेस्सी को वहां से तुरंत ही ले जाना पड़ा.

मेस्सी तुरंत निकले स्टेडियम के बाहर

साल्ट लेक स्टेडियम में जब मेस्सी मैदान का चक्कर लगा रहे थे तो उनके आस-पास काफी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिशियल मंडरा रहे थे जिससे स्टैंड में मौजूद फैन्स मेस्सी को साफ से देख नहीं पा रहे थे जिससे फैन्स गुस्से में आ गए और इसको लेकर आपत्ति जताने लगे. यही नहीं फैन्स का हंगामा बढ़़ता देख मेस्सी ने स्टेडियम का पूरा चक्कर भी नहीं लगाया और स्टेडियम से बाहर निकल गए. 

नाराज फैंस ने पोस्टर होर्डिंग्स तोड़ दिए, बोतलें फेंकी

जब मेस्सी स्टेडियम से बाहर निकले तो फैन्स और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और पोस्टर होर्डिंग्स तोड़ दिए, बोतलें फेंकी और स्टेडियम के अंदर विरोध करने लगे. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आई है जिसमें लोगों ने स्टेडियम को नुकसान पहुंचाने का काम किया है. फैन्स का मानना था कि मेस्सी इवेंट में केवल 10 मिनट से भी कम समय के लिए मौजूद थे. 

जांच के लिए समिति गठित

ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति के गठन की घोषणा की है. यह समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस (रिटायर्ड) आशीम कुमार रे की अध्यक्षता में गठित की गई है. समिति में राज्य के मुख्य सचिव और गृह एवं पहाड़ी मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सदस्य बनाया गया है. जांच समिति को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी सुझाव देने का निर्देश दिया गया है

