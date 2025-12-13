'पूरी तरह से शर्मनाक', मेस्सी का नहीं कर पाए दीदार, फैंस हुए गुस्से से लाल, मैदान में फेंकी बोतल, कुर्सियां तोड़ी

- कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी केवल पांच मिनट के लिए आए, जिससे फैन्स काफी नाराज हो गए
- मेस्सी ने स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाया और किसी भी फुटबॉल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया था
- फैन्स ने मेस्सी के जल्दी जाने पर स्टेडियम में हंगामा किया और कुर्सियां, बोतलें फेंककर गुस्सा जताया
Lionel Messi: कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में 'मेस्सी मैजिक' देखने आए फैन्स काफी नाराज हो गए हैं. दरअसल, मेस्सी को करीब से देखने का सपना लेकर स्टेडियम पहुंचे फैन्स को कम समय तक के लिए ही मेस्सी का दीदार हो पाया है. जिससे फैन्स नाराज हो गए. मेस्सी 5 मिनट के लिए स्टेडियम में आए और वापस चले गए जिसके कारण सॉल्ट लेक स्टेडियम में आए फैन्स काफी हिंसक हो गए, जिसके कारण फैन्स ने बोतल, बेल्ट, कुर्सियां स्टेडियम में फेंकते दिखे और और साथ ही होर्डिंग तोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया.
हम सब कुछ नहीं देख पाएं
मेस्सी सुबह 11:15 बजे वेन्यू पर पहुंचे थे, लेकिन स्टेडियम से जल्दी चले गए. एक फैन ने NDTV से बात करते हुए इस इवेंट को "पूरी तरह से शर्मनाक" बताया क्योंकि मेस्सी ने स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाया. दूसरे फैन ने कहा, "बहुत ही बेकार इवेंट था, वह सिर्फ़ 10 मिनट के लिए आया. सभी नेता और मंत्री उसे घेरकर खड़े हो गए. हम कुछ भी नहीं देख पाए.उसने एक भी किक या एक भी पेनल्टी नहीं ली. उन्होंने कहा था कि वे शाहरुख खान को भी लाएंगे. वे किसी को नहीं लाए. वह 10 मिनट के लिए आया और चला गया. इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया. हम कुछ भी नहीं देख पाए..."
यहीं नहीं फैन्स ने स्टेडियम में हंगामा कर दिया है. फैन्स अंदर घुसकर स्टेडियम को नुकसान पहुंचा रहे हैं. लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है. फैन्स का रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
इससे पहले, मेस्सी ने शाहरुख खान और संजीव गोयनका समेत कई लोगों से मुलाकात की. 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले मेसी कोलकाता में अलग-अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तीन दिन के टूर के पहले पड़ाव में शनिवार शाम को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे. होने वाले इस इवेंट में कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली और सुपरस्टार एक्टर शाहरुख खान भी मौजूद रहेंगे.
