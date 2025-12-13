विज्ञापन
लियोनेल मेस्सी vs विराट कोहली Net Worth: सबसे अमीर एथलीट कौन है? जानें

Virat Kohli Vs Lionel Messi Net Worth: 38 साल की उम्र में भी लियोनेल मेस्सी की लोकप्रियता पूरे वर्ल्ड में लगातार बढ़ती जा रही है. उनके जादुई फुटबॉल स्किल्स और अपने करियर में बनाए गए कई रिकॉर्ड्स की वजह से दुनिया भर में उनके फैंस हैं. 

  • लियोनेल मेस्सी 14 साल बाद भारत दौरे पर आए हैं और कोलकाता में उनका जोरदार स्वागत हुआ है
  • मेस्सी की कुल नेटवर्थ लगभग 7,700 करोड़ रुपये है, जो उनकी मैच फीस और स्पॉन्सरशिप से आती है
  • मेस्सी के विज्ञापन अनुबंधों में एडिडास, एप्पल, पेप्सी, मास्टरकार्ड जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं
Virat Kohli Vs Lionel Messi: 14 साल बाद, फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी भारत दौरे पर हैं. वह 13 दिसंबर को कोलकाता पहुंचे, जहां उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ.  मेस्सी तीन दिनों तक भारत में रहेंगे और दूसरे शहरों में भी जाएंगे. 38 साल की उम्र में भी लियोनेल मेस्सी की लोकप्रियता पूरे वर्ल्ड में लगातार बढ़ती जा रही है. उनके जादुई फुटबॉल स्किल्स और अपने करियर में बनाए गए कई रिकॉर्ड्स की वजह से दुनिया भर में उनके फैंस हैं. 

मेस्सी की कितनी है नेटवर्थ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ $850 मिलियन यानी करीब 7,700 करोड़ रुपये हैं. उनकी कमाई मैच फीस और बड़ी स्पॉन्सरशिप से होती है, जिसमें एडिडास जैसे बड़े ब्रांड के साथ लाइफटाइम डील भी शामिल है.

विज्ञापन  से करते हैं भरपूर कमाई
मेस्सी विज्ञापन  से भरपूर कमाई करते हैं. विज्ञापन से मेस्सी  करीब 70 मिलियन डॉलर की कमाई करते हैं. उनके ब्रांड में एप्पल, पेप्सी, मास्टरकार्ड, कोनामी आदि कंपनियां शामिल हैं. वहीं, मेस्सी के पास एडीडास का लाइफटाइम डील है. 

विराट कोहली की कितनी है नेटवर्थ

वर्तमान क्रिकेट के किंग विराट कोहली भले ही टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है बल्कि और भी बढ़ी है. हाल ही में वनडे में लगातार दो शतक लगाकर कोहली ने धमाका कर दिया है. जिससे सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता आसमान पर है.  विराट कोहली क्रिकेट के अलावा भी बहुत पॉपुलर हैं. दुनिया भर में फैंस उन्हें पसंद करते हैं, उनके इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो एक टॉप-टियर खिलाड़ी के तौर पर उनकी मौजूदगी दर्शाता है.

विराट कोहली की नेट वर्थ ₹1050 करोड़ (लगभग $127 मिलियन) है. उनकी कमाई के मुख्य सोर्स BCCI कॉन्ट्रैक्ट, IPL और बड़ी कंपनियों के साथ अलग-अलग ब्रांड एंडोर्समेंट भी है. कोहली ने ही ही में अपने स्पोर्ट्स ब्रांड वन8 को एजिलिटास स्पोर्ट्स को बेच दिया है.  साथ ही उन्होंने एजिलिटास स्पोर्ट्स में 40 करोड़ रुपये का निवेश भी किया है. 
 

