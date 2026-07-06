Portugal vs Spain: 'वंडर किड' यमाल के खिलाफ उतरेंगे रोनाल्डो, जानें भारत में कब और कितने बजे से देख पाएंगे मैच

Cristiano Ronaldo, Portugal vs Spain FIFA World Cup: 'राउंड ऑफ़ 16' में जगह बनाने के लिए दो और मुकाबले होने हैं, और इन दोनों ही मुकाबलों के लिए किसी खास प्रचार की ज़रूरत नहीं है. यूरोप के दो पुराने प्रतिद्वंद्वी, पुर्तगाल और स्पेन, अर्लिंग्टन में आमने-सामने होंगे. इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेल सकते है. वहीं, स्पेन के लामिन यमाल पर भी सबकी नजर रहेगी. दोनों टीमों के बीच यह मैच डर्बी में खेला जाने वाला है. इस मैच को लेकर फैन्स में सबसे ज्यादा उत्सुकता है. बता दें कि मैच से पहले रोनाल्डो ने बता दिया है कि यह उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड के बाद वह संन्यास ले लेंगे .

पुराने प्रतिद्वंद्वी, नई चुनौतिया

पुर्तगाल और स्पेन की सीमाएं जुड़ी हुई हैं और उनके बीच प्रतिद्वंद्विता एक सदी से भी पुरानी है, लेकिन वर्ल्ड कप में वे अब तक सिर्फ दो बार ही भिड़े हैं, साल 2010 में स्पेन ने 'राउंड ऑफ़ 16' का कड़ा मुकाबला जीता था, और 2018 में दोनों टीमों के बीच एक यादगार मैच हुआ था, जिसमें कुल 6 गोल हुए और मैच 3-3 से ड्रॉ रहा. इस मैच की चर्चा आज भी होती है. उनकी सबसे हालिया भिड़ंत और भी रोमांचक थी. पिछले साल UEFA नेशंस लीग के फाइनल में पुर्तगाल ने पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को हराया था और वे इस प्रतियोगिता को दो बार जीतने वाली पहली टीम बने थे. इस बार स्पेन जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन दोनों टीमों के बीच मुकाबले में अक्सर चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलते हैं.

रोनाल्डो के लिए यादगार रात

41 साल की उम्र में, यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पांचवां और शायद आखिरी वर्ल्ड कप है, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि लोग उनके बारे में बात करते रहें. अब तक उन्होंने तीन गोल किए हैं, जिसमें उज़्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की 5-0 की शानदार जीत में किए गए दो गोल और वर्ल्ड कप नॉकआउट में उनका पहला गोल (पेनल्टी के जरिए) शामिल है, जिसने पुर्तगाल को 'राउंड ऑफ़ 32' में क्रोएशिया से आगे पहुचाय था. स्पेन के खिलाफ चाहे जो भी हो, वे इतिहास में छह अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं.। वहीं, स्पेन के पास भी लामिन यामल जैसा बड़ा नाम है, जो चोट से उबरने के बाद पूरी तरह फिट हो रहे हैं.

स्पेन ने अभी तक एक भी गोल नहीं खाया है

स्पेन की टीम में यह आंकड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, चार मैच, 0 गोल खाए. ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट तक उनका डिफेंस का रिकॉर्ड एकदम शानदार रहा है, और आखिरी 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है. पुर्तगाल ने भी अच्छा खेल दिखाया है ..चार मैचों में 8 गोल किए हैं, लेकिन डिफेंस में वे थोड़े कमजोर दिखे हैं और 2 गोल खाए हैं, जिसमें DR कांगो के खिलाफ पहला मैच ड्रॉ होना भी शामिल है. जब खूब गोल करने वाली टीम का सामना ऐसे डिफेंस से होता है जिसे पूरे टूर्नामेंट में कोई भेद नहीं पाया, तो कुछ न कुछ तो होगा ही. दोनों टीमें क्वार्टर-फ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश में हैं

स्पेन मौजूदा यूरोपियन चैंपियन के तौर पर आया है और खिताब जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक है. ज़्यादातर सट्टेबाजों की लिस्ट में वह फ्रांस के ठीक पीछे है. वहीं, पुर्तगाल 2022 में क्वार्टर-फाइनल में मोरक्को से हारकर बाहर होने के बाद इस बार बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है. यहां जीत से सेमी-फ़ाइनल तक का रोमांचक रास्ता खुल सकता है, जो न्यूट्रल दर्शकों के लिए भी मैच देखने की एक बड़ी वजह है, भले ही रोनाल्डो का फैक्टर न हो.

एक ऐसा वर्ल्ड कप जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो रहा है

इस टूर्नामेंट में गोल की झड़ी लगी हुई , अकेले ग्रुप स्टेज में ही 215 गोल हुए, जो किसी भी पिछले वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में हुए गोल से ज़्यादा हैं (पुराना रिकॉर्ड 172 का था, जो 2022 में कतर में बना था). पुर्तगाल और स्पेन ने भी अपना योगदान दिया है, दोनों ने अब तक आठ-आठ गोल किए हैं, और कोई भी टीम अब तक अपनी रफ्तार कम करती नहीं दिखी है.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

पुर्तगाल: क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडीस, नूनो मेंडेस

स्पेन: लैमिन यमल, मिकेल ओयारज़ाबल, पेड्री

वंडर किड' यमाल पर होगी स्पेन की उम्मीद

एक ओर जहां सबकी नजर रोनाल्डो पर होगी तो वहीं, दूसरी ओर स्पेन के लिए वंडर किड' यमाल काफी अहम हो सकते हैं. युवा स्टार लामिन यमाल का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में शानदार रहा है. पुर्तगाल के खिलाफ लामिन यमाल मैच को पलटने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं. लामिन यमाल रफ्तार, ड्रिब्लिंग और आक्रामक खेल से रोनाल्डो के लिए सबसे बड़ा बाधा बन सकते हैं.

पुर्तगाल बनाम स्पेन भारत में लाइव स्ट्रीम, टीवी चैनल

टीवी चैनल: Unit 8, Unit 8 HD

लाइव स्ट्रीम: Zee5

पुर्तगाल Vs स्पेन का मैच भारत में कितने बजे शुरू होगा?

भारत में इसका समय मंगलवार, 7 जुलाई को सुबह 12:30 बजे IST (Indian Standard Time) होगा

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