विज्ञापन
विशेष लिंक

नॉर्वे ने रचा इतिहास, 88 सालों में पहली बार किया ऐसा, पांच बार की चैंपियन ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर

नॉर्वे पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है. साल 1990 के बाद ऐसा पहली बार है कि ब्राजील राउंडर ऑफ 16 से बाहर हुई है.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
नॉर्वे ने रचा इतिहास, 88 सालों में पहली बार किया ऐसा, पांच बार की चैंपियन ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर
FIFA World Cup 2026 Norway beat Brazil by 2-1

पांच बार की चैंपियन ब्राजील जारी फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई है. एर्लिंग हालैंड ने दो शानदार गोल करके नॉर्वे को न्यू जर्सी में राउंड ऑफ़ 16 के मैच में 2-1 से जीत दिलाई. पहले हाफ़ में कोई गोल नहीं होने के बाद, हालैंड ने 80वें मिनट में हेडर के जरिए स्कोर की शुरुआत की. उन्होंने 90वें मिनट में बॉक्स के बाहर से एक शानदार गोल करके नॉर्वे की बढ़त को दोगुना कर दिया. नेमार ने इंजरी टाइम में एक पेनल्टी पर गोल किया. ब्राज़ील के मिडफील्डर ब्रूनो गुइमारेस ने 14वें मिनट में एक पेनल्टी मिस कर दी, जबकि सब्स्टीट्यूट एंड्रिक ने विनीसियस जूनियर के शानदार पास के बाद एक सुनहरा मौका गंवा दिया. नॉर्वे का एक गोल भी मैच के तीसरे मिनट में ऑफ़साइड के कारण रद्द कर दिया गया. 

पहली बार क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे

नॉर्वे ने सबसे पहले 1938 में वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था. नॉर्वे का यह चौथा वर्ल्ड कप है और टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंची है. ब्राज़ील 1990 के बाद पहली बार राउंड ऑफ़ 16 स्टेज से बाहर हुई है, और उसका इंटरनेशनल फुटबॉल में नॉर्वे को कभी न हराने का उनका सिलसिला जारी है.

ब्राजील अब तक नॉर्वे को इंटरनेशनल फुटबॉल में कभी नहीं हरा पाया है. वे 2002 वर्ल्ड कप फाइनल में जर्मनी के खिलाफ जीतने के बाद से वर्ल्ड कप नॉकआउट में किसी भी यूरोपियन विरोधी को हराने में भी नाकाम रहे हैं. और सोमवार को भी यही सिलसिला जारी रहा. हालैंड के दो गोल ने उन्हें टूर्नामेंट में लियोनेल मेसी के सात गोल के बराबर कर दिया. नॉर्वे का सामना अब 11 जुलाई को मियामी में को-होस्ट मेक्सिको या इंग्लैंड से हो होगा. 

खत्म नहीं हुआ ब्राजील का सूखा

24 साल से चले आ रहे वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म करने के लिए ब्राजील ने कार्लो एंसेलोटी को हायर किया था. लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली. यह लगातार छठा टूर्नामेंट है जहां वे यूरोपियन विरोधी टीम से हार गए हैं. बता दें 1990 में ब्राजील को अर्जेंटीना से हार मिली थी, जिसके बाद वह क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो गए थे. 

हालैंड ने कहा, "यह एक जबरदस्त दिन है." "यह नॉर्वे के इतिहास के सबसे जबरदस्त भरे दिनों में से एक है." हालैंड को उनके दो गोल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया. 

गैब्रियल मार्टिनेली, जिन्होंने पिछले राउंड में जापान के खिलाफ स्टॉपेज-टाइम में निर्णायक गोल किया था, उनकी शुरुआती इलवेन में वापसी हुई. आर्सेनल के इस विंगर ने चोटिल लुकास पैक्वेटा की जगह ली. नॉर्वे को जूलियन रायर्सन की वापसी से फ़ायदा हुआ, जो जांघ की चोट के कारण पिछले दो गेम से बाहर रहे थे.  

पहले हाफ में ब्राजील ने मौके गंवाए

ब्राजील के पैट्रिक बर्ग को लगा कि उन्होंने तीन मिनट के अंदर नॉर्वे को बढ़त दिला दी है, लेकिन इस गोल को ऑफ़साइड मानकर रद्द कर दिया गया. एक खराब शुरुआत के बाद, ब्राज़ील को पेनल्टी मिली, जब क्रिस्टोफ़र एजर बॉक्स में मैथियस कुन्हा से टकरा गए थे.  रेफरी ने शुरुआत में इसे पेनल्टी नहीं माना था,जिससे ब्राजील के खिलाड़ी काफी गुस्से में थे, लेकिन वीडियो रिव्यू के जरिए फैसला पलटा गया. 

ब्राजील के लिए गुइमारेस ने यह किक ली, लेकिन नॉर्वे के गोलकीपर नाइलैंड का अंदाज़ा सही रहा और  उन्होंने न्यूकैसल के मिडफील्डर को पेनल्टी पर गोल नहीं करने दिया.  नाइलैंड ने इसके बाद मार्टिनेली के लो ड्राइव पर भी अच्छा बचाव किया. नाइलैंड ने इसके बाद विनीसियस जूनियर को रोका और एक और अहम मौके पर गोलपोस्ट के सामने दीवार की तरह खड़े रहे. पहले हाफ में हालैंड अपना असर डालने के लिए संघर्ष करते रहे. इस स्ट्राइकर ने ब्राज़ील के डिफेंस में गेब्रियल मैगलहेस और मार्क्विनहोस के लिए मुश्किलें खड़ी कीं.

यह भी पढ़ें: भारतीय क्रिकेट टीम में रोनाल्डो के कितने दीवाने? विराट से लेकर हार्दिक तक, बन सकती है अलग टीम

यह भी पढ़ें: जर्मन कोच से जबरन लिया इस्तीफा? तीन दिन पहले किया था इनकार, नॉकआउट से बाहर हुई थी चार बार की चैंपियन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Brazil, Football, Norway, 2026 FIFA World Cup
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com