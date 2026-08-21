मेसी की जर्सी ने नीलामी में मारी बाजी, रोनाल्डो 6 गुना बड़े अंतर से रह गए पीछे, कीमत कर देगा हैरान

Lionel Messi's jersey Auction: FC बार्सिलोना के दिनों की लियोनेल मेसी की एक जर्सी 66,107 डॉलर में बिकी. यह कीमत उसी कलेक्शन की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी के लिए दी गई कीमत से कहीं ज़्यादा थी. नीलामी में शामिल मेसी की यह जर्सी अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने अगस्त 2012 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ FC बार्सिलोना के 0-0 से ड्रॉ हुए प्री-सीज़न फ्रेंडली मैच के दौरान पहनी थी. बाद में फुटबॉलर ने यूनाइटेड के मसाजर रॉड थॉर्नली के लिए इस पर साइन भी किया था. वहीं, रोनाल्डो वाली जर्सी 2014-15 सीज़न की रियल मैड्रिड की मैच-इश्यूड जर्सी थी और यह 10,601 डॉलर में बिकी. ये जर्सियां ​​रॉड थॉर्नली के कलेक्शन का हिस्सा थीं.

थॉर्नली ने कई साल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बिताए और इस पद पर रहते हुए उन्होंने जर्सियों और दूसरी यादगार चीज़ों का कलेक्शन बनाया. उन्होंने बताया कि 2012 के फ्रेंडली मैच से पहले उन्होंने FC बार्सिलोना के पूर्व डिफेंडर जेरार्ड पिक से संपर्क किया और व्यक्तिगत रूप से मेसी की जर्सी मांगी.

"मैंने मैच से कुछ दिन पहले जेरार्ड पिक को मैसेज किया और कहा, 'मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन मुझे इस मैच में मेसी की शर्ट चाहिए'." मैच के बाद पिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में आए और थॉर्नली को बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में ले गए.

"मैच खत्म होने पर जेरार्ड हमारे ड्रेसिंग रूम में आए, मुझे पकड़ा और सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में ले गए. मेसी ने तब भी शर्ट पहनी हुई थी." मेसी ने अपनी जर्सी उतारी, उस पर साइन किया और थॉर्नली से हाथ भी मिलाया.

"उन्होंने इसे उतारा, मेरे लिए साइन किया जब मैं उनके साथ बैठा था, और मुझसे हाथ मिलाया. यह अविश्वसनीय था," उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया.

दूसरी ओर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी एक मैच के लिए तैयार की गई थी, लेकिन पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर ने इसे पहना नहीं था. हालांकि, इस पर थॉर्नली के लिए एक पर्सनल मैसेज लिखा था क्योंकि उन्होंने पहले यूनाइटेड में रोनाल्डो के साथ काम किया था.