लियोनेल मेसी का संन्यास पर खुलासा, फाइनल के दो दिन बाद लिखा था रिटायरमेंट लेटर, लेकिन इस वजह से टाला फैसला

अर्जेंटीना के लिए दो दशक तक खेलने के बाद, लियोनेल मेसी ने सोमवार को इंटरनेशनल सॉकर से संन्यास की घोषणा की. 39 साल के मेसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कहा,"यह एक ऐसा फ़ैसला था जिससे मुझे दुख हुआ." मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना 2022 कतर वर्ल्ड कप जीतने में सफल हुई थी, जबकि इस साल भी उसने फाइनल तक जगह बनाई थी. हालांकि, फाइनल में अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा था और इस हार के दो दिन बाद मेसी ने संन्यास का मन बना लिया था. लेकिन अपने पिता की खराब तबीयत के चलते उन्होंने अपने संन्यास के फैसले को टाल दिया था.

फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेसी ने इंस्टाग्राम पर हाथ से लिखा एक इमोशन पोस्ट साझा किया. इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना रिटायरमेंट लेटर 21 जून को- वर्ल्ड कप फ़ाइनल के दो दिन बाद - लिखा था, लेकिन इसे जारी करने में देरी की क्योंकि उनके पिता स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. बता दें, मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का निधन 8 अगस्त को उनके गृहनगर रोसारियो में हुआ था.

हालांकि, मेसी इंटर मियामी के लिए खेलना जारी रखेंगे. वीकेंड पर उन्होंने CF मॉन्ट्रियल के खिलाफ 7-1 की जीत में चार गोल किए थे. उन्होंने 2006 में अर्जेंटीना के लिए अपना डेब्यू किया था, लेकिन उनका सफर निराशाओं से भरा रहा, जब तक कि आखिरकार 2022 में उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीत लिया था.

उन्होंने कहा,"पिछले 20 सालों में मिले सारे प्यार के लिए धन्यवाद. मुझे आप लोगों का साथ बहुत याद आएगा. अब मैं आप में से ही एक बनूंगा, बाहर से आपका हौसला बढ़ाऊंगा और सपोर्ट करूंगा (हर हाल में, और भी ज़्यादा जोश के साथ)."

लेटर में, इंटर मियामी के कप्तान ने यह नहीं बताया कि वह कब तक खेलना जारी रखना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा,"मैं मन की शांति और इस गर्व के साथ जा रहा हूं कि मैंने -अपने टीम के साथियों के साथ मिलकर- आपको ऐसे पल दिए हैं जिनका हमने कभी सपना देखा था. आपके साथ यह अनुभव करना अद्भुत था. मैं आप सभी से प्यार करता हूं."

एक दशक पहले, वर्ल्ड कप की जीत और 2021 व 2024 में कोपा अमेरिका खिताब जीतने से पहले, मेसी ने नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले लिया था. यह फैसला 2016 कोपा अमेरिका फाइनल में चिली के खिलाफ पेनल्टी किक पर अर्जेंटीना की हार के बाद लिया गया था. उस पेनल्टी शूटआउट में मेसी से भी एक किक चूक गई थी. लेकिन मेसी ने बड़े मैच न जीत पाने की सोच को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने बार्सिलोना, फिर पेरिस सेंट-जर्मेन और फिर इंटर मियामी के लिए शानदार खेल जारी रखा.

वह मेजर लीग सॉकर में दो बार 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' (MVP) रह चुके हैं, लीग के मौजूदा चैंपियन के स्टार हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे अहम पलों में गोल करते हैं. हाल ही में हुए वर्ल्ड कप के दौरान अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने कहा था,"वह खुद एक इतिहास हैं. इतिहास. एक लेजेंड."

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