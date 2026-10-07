विदाई भाषण में मेसी ने फिर छेड़ा वर्ल्ड कप विवाद, अर्जेंटीना को दी बड़ी चेतावनी

लियोनेल मेसी ने ब्यूनस आयर्स के एस्टाडियो मास मोनुमेंटल में बेनिन के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला खेला. इस मुकाबले के साथ ही फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले मेसी की अर्जेंटीना की जर्सी में भावुक विदाई हुई. अपने ऐतिहासिक करियर में मेसी ने कई बड़े मुकाम हासिल किए और वह अपने पीछे वो विरासत छोड़कर गए, जिसकी बराबरी शायद कभी नहीं की जा सकेगी.

विदाई समारोह के दौरान अपने भाषण में उन्होंने अर्जेंटीना की टीम के अपने साथियों, आने वाली पीढ़ी और फ़ैन्स को चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेशनल टीम को सफल होते नहीं देखना चाहते. मेसी अब इंटरनेशनल फ़ुटबॉल से रिटायर हो रहे हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ज़िम्मेदारी संभाले और मैदान पर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, ताकि अर्जेंटीना को नाकाम होते देखने की चाहत रखने वाले लोग सफल न हो सकें.

मेसी ने आगे कहा, "सबसे पहले, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं- यहां 'मोन्यूमेंटल' में मौजूद हर व्यक्ति का और देश-दुनिया भर से मुझे देख रहे हर अर्जेंटीनावासी का. इन सालों में आपने मुझे जो अपनापन, सम्मान और बिना शर्त प्यार दिया है, उसे मैं जिन्दगी भर अपने दिल में संजोकर रखूंगा. मैं अपनी आदत से ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं यहां से जाना नहीं चाहता.. मैं हमेशा यहीं, आप सबके सामने, यह जर्सी पहनकर खेलना चाहता हूं, लेकिन समय सबके लिए आगे बढ़ता है और ऐसा करना मुमकिन नहीं है."

मेसी ने आगे कहा, "पिछले विश्व कप में हम जीत के बेहद करीब थे.. और सच तो यह है कि जैसा कि कहते हैं, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ. हमने अपना सब कुछ झोंक दिया. इंग्लैंड के खिलाफ मैच हमारे लिए शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला था, पैरों से भी और भावनात्मक रूप से भी. और सच तो यह है कि हम बड़ी मुश्किल से जीत पाए. हमने हमेशा की तरह इसके लिए संघर्ष किया, इस जर्सी के साथ, उन सभी साथियों के साथ जिनके साथ मुझे खेलने और इस उपलब्धि को साझा करने का मौका मिला. न केवल उनके साथ, बल्कि उन सभी के साथ भी जो उस दौर में हमारे साथ थे जब जीत हमारी बारी थी, लेकिन उससे पहले भी हमने ऐसा किया था, हालांकि दुर्भाग्य से... हम चैंपियन नहीं बन सके. हम तब भी जीत के बेहद करीब थे. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेरे साथ रहे सभी साथियों ने हमेशा इस जर्सी के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, हमेशा.

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