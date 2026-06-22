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FIFA WC 2026: 'मिशन' पर लियोनेल मेसी, रिकॉर्ड्स के बेताज बादशाह, सिर्फ 1 गोल करते ही इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा नाम

Lionel Messi World Record, Argentina Face Austria, FIFA WC 2026: अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ मैच में शानदार हैट्रिक गोल दागकर साफ संकेत दे दिए हैं कि वे इस विश्व कप में किस इरादे से उतरे हैं.

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FIFA WC 2026: 'मिशन' पर लियोनेल मेसी, रिकॉर्ड्स के बेताज बादशाह, सिर्फ 1 गोल करते ही इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा नाम
Lionel Messi World Record: 200 मैच में 118 अंतरराष्ट्रीय गोल

Lionel Messi Eyes on World Record, Argentina Face Austria, FIFA WC 2026: विश्व फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोलने के लिए तैयार है. अल्जीरिया के खिलाफ पहले ही मैच में धमाकेदार हैट्रिक दागकर टूर्नामेंट का रुख तय करने वाले मेसी सोमवार को जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, तो पूरी दुनिया की नजरें उनके पैर के जादुई मूव्स पर टिकी होंगी. आगामी बुधवार को अपना 39वां जन्मदिन मनाने जा रहे अर्जेंटीना के इस कप्तान ने उम्र को सिर्फ एक नंबर साबित कर दिया है और वे इस समय अपने करियर की सबसे बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं.

सिर्फ 1 गोल की दूरी और टूट जाएगा मिरोस्लाव क्लोजे का महारिकॉर्ड

इस मुकाबले में सबकी नजरें सिर्फ एक बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड पर टिकी रहने वाली हैं. अल्जीरिया के खिलाफ पिछले मैच में तीन शानदार गोल करके मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के 16 गोल के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. अब ऑस्ट्रिया के खिलाफ डलास काउबॉयज़ के इस शानदार एयर-कंडीशंड स्टेडियम में मेसी के पास सिर्फ एक गोल दागते ही इतिहास रचने का सुनहरा मौका है. वह एक गोल करते ही विश्व कप इतिहास के सबसे बड़े स्कोरर बन जाएंगे. हालांकि खुद मेसी इस रिकॉर्ड को लेकर काफी शांत हैं और उन्होंने कहा, "आखिरकार, यह सिर्फ एक आंकड़ा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं."

देश को लगातार दूसरा खिताब जिताने के मिशन पर मेसी

अल्जीरिया के खिलाफ अपना पहला गोल करने के बाद मेसी मैदान पर ही भावुक होकर रो पड़े थे, जिसकी वजह बाद में सामने आई कि उनके पिता इस समय किसी "स्वास्थ्य समस्या" से उबर रहे हैं. इस मानसिक तनाव के बावजूद मेसी का अपनी टीम के प्रति समर्पण कमाल का है. इंटर मियामी के लिए खेलने वाले मेसी ने आखिरी समय तक यह तय नहीं किया था कि वे इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे या नहीं. लेकिन फैंस और टीम को पूरा भरोसा था कि वे साल 1962 में ब्राजील के बाद लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीतने के अर्जेंटीना के इस मिशन का नेतृत्व जरूर करेंगे. चार साल पहले अपनी टीम को चैंपियन बनाने वाले बार्सिलोना के इस पूर्व जादूगर को देश के लिए खेलने का आकर्षण एक बार फिर खींच लाया.

ऑस्ट्रिया को हराकर 'लास्ट 32' में जगह पक्की करने पर नजर

लियोनेल स्कालोनी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम अगर आज का मैच जीत लेती है, तो वह ग्रुप L की विजेता बनकर अगले दौर (लास्ट 32) में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी. खास बात यह है कि अभी ग्रुप स्टेज का एक मैच बाकी रहेगा, जिससे टीम इंडिया के इस पसंदीदा फुटबॉलर को नॉकआउट मुकाबलों से पहले आराम करने और खुद को तरोताज़ा करने का एक बेहतरीन मौका मिल जाएगा.

200वें मैच में 118वां अंतरराष्ट्रीय गोल

विश्व चैंपियन कप्तान लियोनेल मेसी भले ही अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन मैदान पर 38 साल की उम्र में भी उनमें 18 साल के युवा खिलाड़ी जैसा जोश और फुर्ती नजर आ रही है. अल्जीरिया के खिलाफ खेला गया यह मुकाबला मेसी के करियर का 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच था, जिसे उन्होंने बेहद यादगार बना दिया. मैच के 17वें मिनट में ही विपक्षी डिफेंडर्स और गोलकीपर को छकाते हुए मेसी ने एक पावरफुल शॉट मारा जो सीधे नेट में गया. इस गोल के साथ मेसी ने अपने करियर का 118वां अंतरराष्ट्रीय गोल दर्ज किया. इसके बाद मेसी का जलवा जारी रहा और उन्होंने मैच के 60वें मिनट में अपना दूसरा और फिर 76वें मिनट में तीसरा गोल दागकर अपनी शानदार हैट्रिक पूरी की.

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले टॉप-5 फुटबॉलर

मिरोस्लाव क्लोजे (जर्मनी) - 16 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 16 गोल
रॉनल्डो नाजारियो (ब्राजील) - 15 गोल
किलियन एम्बापे (फ्रांस) - 14 गोल
गेर्ड मुलर (जर्मनी) - 14 गोल

लेखक के बारे में
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अभिषेक भारद्वाज
Sub Editor
मैं करीब 6 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं. फिलहाल एनडीटीवी में सब एडिटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं. खेल और पॉलिटिकल बीट्स... और पढ़ें
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