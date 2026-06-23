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Lionel Messi: 'तो शायद बाकी दो गोल नहीं कर पाता', मेसी ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदर्शन को लेकर दे दिया बड़ा बयान, फैंस हैरान!

Lionel Messi Big Statement after win vs Austria FIFA WC 2026: 38 साल के मेसी ने अब लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल किए हैं और लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

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Lionel Messi: 'तो शायद बाकी दो गोल नहीं कर पाता', मेसी ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदर्शन को लेकर दे दिया बड़ा बयान, फैंस हैरान!
Lionel Messi Big Statement after win vs Austria

Lionel Messi Statement, Argentina vs Austria FIFA World Cup 2026: 22 जून को FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप J मैच में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया की मज़बूत टीम को 2-0 से हराया. इस जीत में लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड-तोड़ दो गोल (ब्रेस) किए और टीम को नॉकआउट स्टेज में पहुंचाया. दो गोल करके मेसी ने न सिर्फ़ अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि 24 जून को अपने 39वें जन्मदिन से पहले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज़े को पीछे छोड़ते हुए पुरुषों के FIFA वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए. उन्होंने 38वें मिनट में पहला गोल करके क्लोज़े के 16 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा और बाद में स्टॉपेज टाइम में एक और गोल करके वर्ल्ड कप में अपने कुल गोल की संख्या 18 पहुंचा दी, जो जर्मन दिग्गज से दो ज़्यादा है.

Goal.com के अनुसार, मैच के बाद मेसी ने कहा कि वो जीत से बहुत खुश हैं और उन्होंने इसे एक मुश्किल और कड़े मुकाबले वाला मैच बताया. उन्होंने कहा कि इस नतीजे से अर्जेंटीना को टूर्नामेंट में आगे के मैचों के लिए आत्मविश्वास मिला है. उन्होंने कहा, "सच तो यह है कि मैं सबसे ज़्यादा इस जीत से खुश हूं. यह बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल और कड़े मुकाबले वाली जीत थी. इससे हमें आगे के मैचों के लिए मन की शांति मिलती है. यह वर्ल्ड कप है; सभी मैच बहुत बराबरी के और बहुत रोमांचक होते हैं."

अपने रिकॉर्ड के बारे में बात करते हुए मेसी ने कहा, "सच तो यह है कि जिस तरह से यह सब हुआ, वह शानदार है." खास बात यह है कि अर्जेंटीना के कप्तान के लिए मैच की शुरुआत निराशाजनक रही थी; छठे मिनट में VAR से मिली पेनल्टी किक पर उनका शॉट बाहर चला गया था.

मेसी ने कहा कि पेनल्टी चूकने के बावजूद मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वह गोल कर देते तो शायद चीज़ें अलग हो सकती थीं. उन्होंने कहा कि वह नतीजे, अपने योगदान और टीम के कुल प्रदर्शन से खुश हैं. "आज मुझे पेनल्टी मिली थी जिससे मैं अपना स्कोर बढ़ा सकता था, लेकिन अगर मैं वह पेनल्टी मार देता, तो शायद बाकी दो गोल नहीं कर पाता. कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं नतीजे, अपनी भागीदारी और टीम के काम से खुश हूं," उन्होंने कहा.

इससे पहले टूर्नामेंट में, मेसी ने शानदार हैट्रिक लगाकर अर्जेंटीना को अल्जीरिया के खिलाफ़ 3-0 से जीत दिलाई थी, जो दोनों टीमों का पहला मैच था. मेसी ने कहा कि अर्जेंटीना का लक्ष्य दोनों मैच जीतना था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ये मैच मुश्किल और कड़े मुकाबले वाले होंगे. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया ने उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया, हालांकि खेल में कभी-कभी तेज़ी की ज़रूरत पड़ी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि क्वालिफ़िकेशन ही मुख्य लक्ष्य था और अर्जेंटीना किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार रहेगा.

"दो जीत हासिल करना हमारी योजना में शामिल था. यह आसान नहीं होने वाला था क्योंकि ये बहुत बराबरी के मैच होते हैं और कोई भी आसानी से हार नहीं मानता. यह सच है कि उन्होंने हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया. यह बहुत मुश्किल मैच था, हमें बहुत तेज़ी से खेलना पड़ा और कभी-कभी हमने ऐसा किया भी. ज़रूरी बात क्वालिफ़िकेशन थी. हम अर्जेंटीना हैं और हम किसी भी प्रतिद्वंद्वी के ख़िलाफ़ मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे," मेसी ने कहा.

ऑप्टा के अनुसार, मेसी पुरुषों के फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के इतिहास में टूर्नामेंट के तीन अलग-अलग संस्करणों (2014, 2022 और 2026) में चार या उससे ज़्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी क्लोज़ हैं.

खास बात यह है कि इन दो गोलों ने मेसी को मौजूदा वर्ल्ड कप में स्कोरिंग चार्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है; उन्होंने सिर्फ़ दो मैचों में पांच गोल किए हैं. अर्जेंटीना के शुरुआती मैच में अल्जीरिया के ख़िलाफ़ हैट्रिक लगाने के बाद वह इस मैच में उतरे थे.

मैच की बात करें तो, अर्जेंटीना के कप्तान के लिए शुरुआत निराशाजनक रही; छठे मिनट में पेनल्टी चूकने के कारण उनका शॉट बाहर चला गया, जबकि उन्हें VAR से स्पॉट किक मिली थी. ऑस्ट्रिया ने ज़बरदस्त दबाव बनाते हुए खेल दिखाया और पहले हाफ़ के ज़्यादातर समय तक मौजूदा चैंपियन को परेशान किया.

हालांकि, 38वें मिनट में मेसी ने गतिरोध तोड़ा. थियागो अल्माडा की चालाकी भरी डमी की वजह से गेंद अनुभवी फ़ॉरवर्ड के पास पहुंची, जिन्होंने शांति से निचले कोने में गोल करके अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई. ब्रेक के बाद ऑस्ट्रिया ने दबाव बनाना जारी रखा, लेकिन अर्जेंटीना ने हेड कोच लियोनेल स्कालोनी के 64वें और 65वें मिनट के आस-पास किए गए टैक्टिकल बदलावों से खेल को अच्छी तरह संभाला. उन्होंने जूलियन अल्वारेज़ और निकोलस गोंजालेज जैसे नए खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा ताकि मैच के खुलने पर खाली जगहों का फायदा उठाया जा सके.

जब ऑस्ट्रिया बराबरी का गोल करने के लिए अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहा था, तब अर्जेंटीना ने स्टॉपेज टाइम में फिर से गोल कर दिया. मेसी ने एक तेज़ जवाबी हमला किया और 95वें मिनट में शानदार फिनिशिंग के साथ 2-0 की जीत पक्की की और अपना दूसरा गोल (ब्रेस) पूरा किया. 38 वर्षीय खिलाड़ी ने अब लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल किए हैं और लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जाइरज़िन्हो के नाम है.

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