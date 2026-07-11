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'उन्हें हमसे हरना चाहिए' सेमीफाइनल से पहले फ्रांस को लमीन यमाल ने दी 'वॉर्निंग'

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में स्पेन का सामना फ़्रांस से होगा और लमीन यमाल यह साबित करने के लिए उत्सुक हैं कि वह और स्पेन क्या कर सकते हैं.

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'उन्हें हमसे हरना चाहिए' सेमीफाइनल से पहले फ्रांस को लमीन यमाल ने दी 'वॉर्निंग'
Lamine Yamal Warning to France before Semi Final

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक तरफ फ्रांस तो दूसरी तरफ बाकी टीमों को रख सकते हैं, लेकिन इन बाकी टीमों में स्पेन को शामिल नहीं किया जा सकता. स्पेन ने जारी वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. सेमीफाइनल में उसका सामना फ्रांस से होगा. वहीं इस अहम मुकाबले से पहले स्पेन के सुपर स्टार लमीन यमाल ने पूर्व उपविजेता को वॉर्निंग दी है कि अगर फ्रांस को किसी टीम से डरना चाहिए तो वह स्पेन है. 

यामल ने कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से ही सभी लोग स्पेन और फ्रांस के बीच मुकाबला देखना चाहते थे. उन्होंने कहा,"हम इस मैच को लेकर बहुत उत्साहित हैं. मुझे लगता है कि इस समय टूर्नामेंट की दो सबसे मजबूत टीमें आमने-सामने होंगी." यामल ने साफ कहा कि स्पेन अपने आक्रामक खेल में कोई बदलाव नहीं करेगा. यामल ने कहा कि टीम हमेशा की तरह गेंद पर नियंत्रण रखते हुए अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी.

18 वर्षीय खिलाड़ी के अनुसार, फ्रांस मजबूत टीम है, लेकिन स्पेन अपनी पहचान नहीं बदलेगा. उन्होंने कहा,"हम उसी अंदाज में खेलेंगे, जैसा हमेशा खेलते आए हैं. हमें भरोसा है कि हमारा खेल हमें जीत दिला सकता है." फ्रांस को लेकर यामल ने बड़ा बयान देते हुए कहा,"अगर किसी टीम को डरना चाहिए तो वह फ्रांस है, क्योंकि हमने उन्हें पहले भी हराया है."

उन्होंने पिछले साल खेले गए यूरो 2024 के सेमीफाइनल की याद दिलाई, जहां स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराया था. उस मैच में सिर्फ 16 साल के यामल ने शानदार लंबी दूरी का गोल कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था. इसके बाद डैनी ओल्मो के विजयी गोल के बूते स्पेन ने फाइनल जीतकर यूरोपीय चैंपियन बना था.

यामल का मानना है कि उस जीत से स्पेन के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछली सफलताएं टीम को बड़े मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती हैं. इस वर्ल्ड कप में यामल अब तक केवल एक गोल कर पाए हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है. उनका कहना है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा जरूरी टीम की जीत है. उन्होंने कहा,"मैंने यूरो में भी सिर्फ एक गोल किया था, लेकिन हमने ट्रॉफी जीती थी. अगर टीम लगातार जीतती रहे तो मैं खुश हूं. मेरे लिए टीम सबसे पहले है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह फ्रांस के खिलाफ फिर कोई यादगार गोल करना चाहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,"उम्मीद है कि ऐसा फिर होगा. मैं जरूर ऐसा करना चाहूंगा." 

सेमीफाइनल में एक और बड़ी टक्कर यामल और फ्रांस के कप्तान काइलियन एम्बाप्पे के बीच देखने को मिलेगी. एम्बाप्पे इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने पांच मैचों में आठ गोल किए हैं और तीन असिस्ट भी दिए हैं. वह गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. दूसरी ओर, यामल अपनी तेज ड्रिब्लिंग, शानदार पासिंग और बेहतरीन विजन से स्पेन के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं.

हालांकि, यामल का कहना है कि एम्बाप्पे जैसे बड़े खिलाड़ी का नाम स्पेन की रणनीति नहीं बदलेगा. उन्होंने कहा,"हमें किसी से डर नहीं लगता. हमने पिछले दो मुकाबलों में फ्रांस को हराया है. हम यहां सिर्फ सेमीफाइनल खेलने नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने आए हैं." यामल ने आखिर में एक बार फिर दोहराया,"हम फ्रांस का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे डरते नहीं हैं. मुझे लगता है कि इस समय दुनिया की दो सबसे बेहतरीन टीमें आमने-सामने हैं और अगर किसी को डरना चाहिए, तो वह फ्रांस है."

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