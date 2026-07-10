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किलियन एम्बाप्पे का तहलका, लगाई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी, 96 साल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी

फ्रांस ने मोरक्को के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. इस क्वार्टर फाइनल मैच में एम्बाप्पे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी.

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किलियन एम्बाप्पे का तहलका, लगाई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी, 96 साल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी
Kylian Mbappe breaks multiple World records

किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से फ्रांस ने बॉस्टन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर-फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हरा दिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया. एम्बाप्पे ने पहले हाफ में पेनल्टी मिस होने की भरपाई 60वें मिनट में बॉक्स के किनारे से गोल करके की. डेम्बेले ने 66वें मिनट में बॉक्स के बाहर से गोल करके फ्रांस की बढ़त दोगुनी कर दी. मोरक्को के लिए गोलकीपर यासीन बूनू ने इस मुकाबले में कई शानदार बचाव किए. एम्बाप्पे के गोल की मदद से फ्रांस लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी टीम बनी है. वहीं एम्बाप्पे ने इस गोल से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. 

यह भी पढ़ें: फीफा वर्ल्ड कप 2026: सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी फ्रांस, मोरक्को को 2-0 से रौंदा

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