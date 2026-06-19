कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर दर्ज की अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत, जोनाथन डेविड ने हैट्रिक गोल कर मचाया तहलका, मेसी के क्लब में शामिल

Jonathan David Hat-Trick in Canada vs Qatar FIFA WC 2026: जोनाथन डेविड ने तीन गोल किए और कनाडा ने गुरुवार को कतर पर 6-0 से जीत हासिल करके अपना पहला वर्ल्ड कप मैच जीता. इस जीत के साथ ही उन्होंने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली. उथल-पुथल भरे इस मैच में रेड कार्ड मिलने के कारण कतर की टीम में खिलाड़ियों की संख्या घटकर नौ रह गई. दूसरे हाफ की शुरुआत में इस्माइल कोने को टैकल करने के लिए आसिम मादिबो को रेड कार्ड दिखाया गया; कोने को बाएं पैर के निचले हिस्से में गंभीर चोट के कारण स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. पहले हाफ में ताजोन बुकानन को चुनौती देने के लिए होमन अहमद को बाहर भेज दिया गया था.

इतने सारे गोल करने के साथ, कनाडा ने अपने कुल वर्ल्ड कप गोल की संख्या को तीन गुना कर लिया. काइल लारिन ने बोस्निया-हर्जेगोविना के खिलाफ कनाडा के शुरुआती ड्रॉ मैच में गोल किया था, और अल्फोंसो डेविस ने चार साल पहले कतर में क्रोएशिया के खिलाफ हार के दौरान गोल किया था, जहां कनाडा को मोरक्को के एक 'ओन गोल' से भी फायदा मिला था. 1986 के वर्ल्ड कप में कनाडा की टीम तीन बार कोई गोल नहीं कर पाई थी.

लारिन ने 16वें मिनट में रिबाउंड पर टूर्नामेंट का अपना दूसरा गोल किया. कतर के गोलकीपर महमूद अबुनादा ने डेविड की वॉली को पंच करके दूर किया, लेकिन गेंद लारिन के पास आ गई. उन्होंने जश्न मनाते हुए अपने कानों की ओर इशारा किया, जबकि लाल कपड़े पहने दर्शकों ने उत्साह से शोर मचाया. डेविड ने 29वें मिनट में दाएं पैर से वॉली मारकर बढ़त को दोगुना कर दिया; यह एक साल से भी ज़्यादा समय में खेल के दौरान किया गया उनका पहला गोल था.

33वें मिनट में अहमद को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया गया. रेफरी ने शुरू में पेनल्टी स्पॉट की ओर इशारा किया था, लेकिन वीडियो रिव्यू के बाद कनाडा को बॉक्स के ठीक बाहर फ्री-किक दी गई और अहमद को पहले दिया गया येलो कार्ड बदलकर रेड कार्ड कर दिया गया. कोने की जगह सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए नाथन सलिबा (Nathan Saliba) ने 64वें मिनट में फ्री-किक पर गोल करके स्कोर 4-0 कर दिया. 75वें मिनट में मोहम्मद मनाइ (Mohamed Manai) ने अपने ही गोलकीपर को छकाते हुए गलती से अपनी ही टीम के गोलपोस्ट में गेंद डाल दी (ओन-गोल).

डेविड (David) ने स्टॉपेज टाइम में हैट्रिक पूरी की और इस वर्ल्ड कप में एक मैच में तीन गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के साथ शामिल हो गए.



(AP इनपुट के साथ)