42 सालों में फ्रांस और स्पेन के बीच वो पांच टक्कर जो बढ़ा रहे FIFA विश्व कप 2026 सेमीफाइनल का रोमांच

France vs Spain, FIFA World Cup 2026 Semifinal: फ़्रांस और स्पेन मंगलवार को वर्ल्ड कप के एक बड़े सेमी-फ़ाइनल में आमने-सामने होंगे, जिसमें लेस ब्लेस लगातार तीसरे फ़ाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ला रोजा अभी भी Euro 2024 में अपनी जीत के बाद सबसे बड़ा इनाम जीतने की दौड़ में है. उस मैच से पहले चलिए दोनों देशों के बीच पिछले पांच सबसे अच्छे मुक़ाबलों पर नज़र डालते हैं.

- आर्कोनाडा की हार, फ़्रांस का पहला टाइटल -

1984 यूरोपियन चैंपियनशिप फ़ाइनल: फ़्रांस 2 स्पेन 0

यूरोपियन पड़ोसियों के बीच पहली कड़ी टक्कर पेरिस में Euro 84 फ़ाइनल में हुई, जब मिशेल प्लाटिनी से प्रेरित फ़्रांस की टीम ने अपना पहला बड़ा इंटरनेशनल टाइटल जीता. पार्क डेस प्रिंसेस में यह मैच एक घंटे पहले प्लाटिनी के एक फ़्री-किक पर टिका था, जिसे स्पेन के गोलकीपर लुइस आर्कोनाडा ने अपनी पकड़ से बाहर होने दिया और फ़्रांस को बढ़त दिला दी.

टूर्नामेंट में पांच गेम में यह प्लाटिनी का नौवां गोल था, और इसने उन्हें जीत की राह पर ला खड़ा किया. उन्होंने यवोन ले रॉक्स को देर से बाहर भेज दिया था, लेकिन फिर ब्रूनो बेलोन ने उनकी जीत पक्की कर दी. फ्रांस यूरोपियन चैंपियन था, और स्पेन तब तक किसी और टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा जब तक वह यूरो 2008 नहीं जीत लेता.

- हनोवर में फ्रांस की वापसी -

2006 वर्ल्ड कप, आखिरी 16: स्पेन 1 फ्रांस 3

इस साल से पहले वर्ल्ड कप में टीमों का एकमात्र मुकाबला 2006 में जर्मनी में हुआ था, जब वे हनोवर में आखिरी 16 में आमने-सामने हुए थे. एक मजबूत स्पेन टीम ने तीन में से तीन जीत के साथ अपने ग्रुप में टॉप किया, जबकि स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया से हारने के बाद फ्रांस अपने सेक्शन में रनर-अप रहा. डेविड विला की पेनल्टी से स्पेन आगे निकल गया, लेकिन फ्रैंक रिबेरी ने हाफ-टाइम से पहले बराबरी कर ली. पैट्रिक विएरा ने फिर एक्स्ट्रा टाइम में फ्रांस को आगे कर दिया, और जिनेदिन जिदान ने जीत पक्की कर दी.

रेमंड डोमेनेच की फ्रांस टीम इटली से पेनल्टी पर फाइनल हार गई, जबकि स्पेन को एक और बड़े टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें वे अपनी क्षमता से कमज़ोर पड़ गए -- हालांकि, 2008 और 2012 में लगातार यूरो जीतने के बीच, उन्होंने 2010 वर्ल्ड कप जीतने के लिए वापसी की.

- एम्बाप्पे ने नेशंस लीग जीती -

2021 UEFA नेशंस लीग फाइनल: स्पेन 1 फ्रांस 2

हाल के सालों में टूर्नामेंट के संदर्भ में टीमों के बीच कई मुकाबले हुए हैं, जिसकी शुरुआत मिलान में 2021 नेशंस लीग फाइनल से हुई. कोविड महामारी के कारण सीमित भीड़ के सामने, मिकेल ओयारज़ाबल ने लुइस एनरिक की स्पेन को घंटे के ठीक बाद बढ़त दिलाई.

रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंज़ेमा, जिन्हें हाल ही में पांच साल से ज़्यादा समय तक बाहर रहने के बाद इंटरनेशनल टीम में वापस लाया गया था, ने काइलियन एम्बाप्पे की मदद से बराबरी कर ली. इसके बाद एमबाप्पे ने विनिंग गोल किया, जिससे फ्रांस ने 2018 वर्ल्ड कप के बाद, कोच के तौर पर डिडिएर डेसचैम्प्स के राज का दूसरा टाइटल जीता.

- यामल का शानदार गोल -

यूरो 2024 सेमी-फ़ाइनल: स्पेन 2 फ्रांस 1

यूरो 2024 में फ्रांस की टीम उस टीम से अलग थी जिसने इस वर्ल्ड कप में जलवा बिखेरा है. वे पांच गेम में तीन गोल करके आखिरी चार में पहुंचे -- एक पेनल्टी था, बाकी दो खुद के गोल थे. रैंडल कोलो मुआनी टूर्नामेंट में ओपन प्ले में गोल करने वाले पहले फ्रांस के खिलाड़ी बने, जब उन्होंने म्यूनिख में स्पेन के खिलाफ़ सेमी-फ़ाइनल में शुरुआत में ही उन्हें बढ़त दिला दी.

लेकिन लैमिन यामल ने अपने 17वें जन्मदिन से चार दिन पहले एक शानदार गोल करके बराबरी कर ली. फिर कुछ मिनट बाद डैनी ओल्मो ने विनिंग गोल किया, और स्पेन ने फ़ाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया.

- नौ गोल का रोमांचक मुकाबला -

2025 UEFA नेशंस लीग सेमी-फ़ाइनल: स्पेन 5 फ़्रांस 4

जब दोनों टीमें पिछली बार स्टटगार्ट में नेशंस लीग सेमी-फ़ाइनल में मिली थीं, तब फ़्रांस एक ज़्यादा रोमांचक टीम में बदल रहा था. दूसरे हाफ़ की शुरुआत में ही स्पेन निको विलियम्स, मिकेल मेरिनो, लैमिन यामल की पेनल्टी और पेड्री के गोल की वजह से 4-0 से आगे था. किलियन एम्बाप्पे ने स्पॉट से एक गोल वापस किया, लेकिन यामल ने स्पेन का पांचवां गोल कर दिया, इससे पहले फ़्रांस ने वापसी की और रेयान चेर्की और रैंडल कोलो मुआनी के गोल के बाद डैनी विवियन के ओन गोल ने स्कोरलाइन को और भी सम्मानजनक बना दिया.

स्पेन फ़ाइनल में पुर्तगाल से पेनल्टी पर हार गया. स्पेन ने 2024 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मैच में भी 5-3 से जीत हासिल की थी -- मनु कोन, माइकल ओलिस, जीन-फिलिप माटेटा, डिज़ायर डू, रेयान चेर्की, पाउ क्यूबार्सी और एलेक्स बेना सभी उस गेम में खेले थे, और इस बार भी खेलने की लाइन में हैं.