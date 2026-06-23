Argentina vs Austria: मेसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में बनाई जगह

Argentina vs Austria, Lionel Messi World Record FIFA WC 2026: अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने डलास स्टेडियम में एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्यों माना जाता है. सोमवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक बेहद रोमांचक ग्रुप जे (Group J) मुकाबले में मेसी के दो शानदार गोलों की बदौलत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया की मजबूत टीम को 2-0 से हरा दिया. इस मैच में मेसी का जुझारू अंदाज तब देखने को मिला जब वे मैच की शुरुआत में एक पेनल्टी शॉट चूक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जबरदस्त वापसी करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई.

मैच की बात करें तो, अर्जेंटीना के कप्तान के लिए शुरुआत निराशाजनक रही; छठे मिनट में पेनल्टी चूकने के कारण उनका प्रयास बेकार चला गया, जबकि VAR से मिली स्पॉट किक के बाद गेंद बाहर चली गई. ऑस्ट्रिया ने ज़बरदस्त दबाव बनाते हुए खेल दिखाया और पहले हाफ के ज़्यादातर समय तक मौजूदा चैंपियन को परेशान किया.

हालांकि, मेसी ने 38वें मिनट में रूकावट को तोड़ा. थियागो अल्माडा की एक चालाक 'डमी' चाल से गेंद अनुभवी फॉरवर्ड के पास पहुंची, जिन्होंने शांति से निचले कोने में गोल करके अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई. ब्रेक के बाद भी ऑस्ट्रिया ने दबाव बनाना जारी रखा, लेकिन अर्जेंटीना ने हेड कोच लियोनेल स्कालोनी द्वारा 64वें और 65वें मिनट के आसपास किए गए कई रणनीतिक बदलावों के जरिए खेल को अच्छी तरह संभाला. उन्होंने जूलियन अल्वारेज और निकोलस गोंजालेस जैसे ताज़ा खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा ताकि मैच खुलने पर खाली जगहों का फ़ायदा उठाया जा सके.

जब ऑस्ट्रिया बराबरी का गोल करने के लिए अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहा था, तब अर्जेंटीना ने स्टॉपेज टाइम के आखिर में फिर से गोल किया. मेसी ने तेजी से जवाबी हमला किया और 95वें मिनट में शानदार तरीके से गोल करके 2-0 से जीत पक्की की और अपना दूसरा गोल भी पूरा किया. 38 साल के मेसी ने अब लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल किए हैं और लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. यह रिकॉर्ड पहले फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जाइरजिन्हो के नाम संयुक्त रूप से था.

इस जीत के साथ अर्जेंटीना दो मैचों में छह अंकों के साथ ग्रुप J में टॉप पर पहुंच गया है और अगले दौर (लास्ट 32) के लिए क्वालिफाई कर लिया है.

मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड ध्वस्त, वर्ल्ड कप इतिहास में दागे सबसे ज्यादा गोल

इस मैच में दो गोल दागने के साथ ही लियोनेल मेसी ने 24 जून को आने वाले अपने 39वें जन्मदिन से ठीक पहले फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. मेसी अब पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने मैच के 38वें मिनट में अपना पहला गोल करके जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज़े के 16 गोलों के सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़ा.

इसके बाद मैच के आखिरी पलों (स्टॉपेज टाइम) में एक और बेहतरीन गोल दागकर मेसी ने वर्ल्ड कप में अपने कुल गोलों की संख्या 18 पहुंचा दी, जो जर्मन दिग्गज क्लोजे से दो गोल ज्यादा है. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद डलास का पूरा स्टेडियम मेसी के नाम से गूंज उठा.

वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल का रिक़ॉर्ड

• लियोनेल मेस्सी- अर्जेन्टीना- 17 गोल*

• मिरोस्लाव क्लोज़ा- जर्मनी - 16

• रोनाल्डो – ब्राज़ील - 15

• किलियान एमबापे -फ़्रांस- 14

• गर्ड म्यूलर - जर्मनी- 14

• जस्ट फ़ोनटेन- फ़्रांस - 13

• पेले – ब्राज़ील- 12

ऑप्टा के अनुसार, मेसी पुरुषों के FIFA वर्ल्ड कप इतिहास में टूर्नामेंट के तीन अलग-अलग संस्करणों (2014, 2022 और 2026) में चार या उससे ज़्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं. ऐसा करने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी क्लोजे हैं. खास बात यह है कि इन दो गोलों ने मेसी को मौजूदा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया है. उन्होंने सिर्फ दो मैचों में पांच गोल किए हैं. वो अर्जेंटीना के शुरुआती मैच में अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाने के बाद इस मैच में उतरे थे.



(ANI इनपुट के साथ)