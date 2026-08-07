विज्ञापन
विशेष लिंक

PM Kisan 24th Installment: इन किसानों की बल्ले-बल्ले, अब खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपये, तुरंत करा लें ये काम

PM Kisan 24th Installment Date 2026 अगर आप पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं और किसी वजह से आपकी पिछली किस्त अटक गई थी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. जब अगली किस्त आएगी तो दोनों किस्त के पैसे एक साथ आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

Read Time: 5 mins
trusted source trusted source
Share
PM Kisan 24th Installment: इन किसानों की बल्ले-बल्ले, अब खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपये, तुरंत करा लें ये काम
PM Kisan Nidhi Yojana 24th Installment: अगर अटक गई थी पुरानी किस्त, तो इस बार खाते में आएंगे ₹4000; तुरंत चेक करें स्टेटस

PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है. बहुत से किसानों को अभी भी 23वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिले हैं. किसी का पेमेंट टेक्निकल दिक्कत की वजह से अटक गया तो किसी के डॉक्यूमेंट्स या e-KYC पूरे नहीं थे. ऐसे में अब किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पिछली किस्त नहीं मिली तो क्या अगली किस्त भी अटक जाएगी? और क्या अगली किस्त के साथ पिछली किस्त के 2,000 रुपये भी मिलेंगे?

अगर आपकी 23वीं किस्त किसी वजह से अटक गई थी, तो पिछली किस्त की राशि अगली किस्त के साथ मिल सकती है. ऐसे में कुछ किसानों के खाते में 2,000 रुपये की जगह सीधे 4,000 रुपये आ सकते हैं.

किन किसानों को मिल सकते हैं 4,000 रुपये?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपये मिलते हैं. यह रकम 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. हालांकि ऐसा नहीं है कि 24वीं किस्त में 4,000 रुपये सभी किसानों को नहीं मिलेंगे. यह रकम उन पात्र किसानों को मिल सकती है, जिनकी 23वीं किस्त किसी टेक्निकल या दूसरी वजह से रुक गई थी. अगर 23वीं किस्त का पैसा अटक गया था और अब आपकी सभी जरूरी काम पूरी हो गई हैं, तो पिछली 2,000 रुपये की राशि अगली किस्त के 2,000 रुपये के साथ मिल सकती है.

पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, जिस वजह  से किस्त के पैसे अटके थे वो समस्या दूर होते ही रोकी गई किस्त और उसके बाद की सभी बकाया किस्तों का पैसा एक साथ दे दिया जाएगा. यानी आप पिछली किस्त के साथ-साथ आने वाली सभी अगली किस्तों का लाभ पाने के पूरे हकदार होंगे.

इन वजहों से अटक सकते हैं किस्त के पैसे

किसानों की किस्त रुकने की कई वजहें हो सकती हैं. सबसे बड़ी वजह e-KYC का पूरा न होना है. इसके अलावा जमीन का सत्यापन यानी लैंड सीडिंग न  होने, आधार और बैंक खाते में गड़बड़ी या बैंक डिटेल गलत होने की वजह से भी पैसा अटक सकता है.अगर आपके आवेदन में नाम, अकाउंट नंबर, IFSC या दूसरी जानकारी गलत है, तो इसे ठीक कराना जरूरी है.

अगली किस्त समय पर चाहिए तो e-KYC जरूर कराएं

PM Kisan का लाभ लेने के लिए e-KYC जरूरी है. जिन किसानों की e-KYC अधूरी है, उन्हें अगली किस्त का फायदा नहीं मिलेगा. किसान PM Kisan के ऑफिशियल पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर e-KYC पूरी कर सकते हैं.

लैंड सीडिंग भी है जरूरी

अगर e-KYC पूरी है लेकिन पैसा फिर भी नहीं आया है, तो Land Seeding का स्टेटस जरूर चेक करें. जमीन का रिकॉर्ड आपके नाम और सरकारी रिकॉर्ड से सही तरीके से मैच होना जरूरी है. अगर लैंड सीडिंग में दिक्कत है, तो अपने क्षेत्र के पटवारी, लेखपाल या संबंधित राजस्व अधिकारी से संपर्क कर जमीन का रिकॉर्ड वेरीफाई कराएं.

आधार और बैंक खाते की डिटेल भी चेक करें

पीएम किसान की राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. इसलिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना और DBT एक्टिव होना जरूरी है. बैंक खाते की डिटेल में गलती होने पर भी किस्त अटक सकती है. इसके अलावा योजना के तहत Farmer ID और सरकारी रिकॉर्ड में नाम की सही जानकारी भी जरूरी है.

PM Kisan की 24वीं किस्त कब आएगी?

अभी सरकार ने पीएम किसान योजना 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि, पिछली किस्तों के चार महीने के अंतराल वाले पैटर्न को देखें तो 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में आने की उम्मीद है. अंतिम तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगी.

अगली किस्त के पैसे आएंगे या नहीं, ऐसे चेक करें स्टेटस

किसान PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Know Your Status ऑप्शन से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद e-KYC, Land Seeding और Eligibility Status जैसी जानकारी देखी जा सकती है. अगर इनमें से किसी के आगे 'No' दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई न कई जरूरी काम पूरा नहीं किया है. इसे जल्दी से ठीक करा लें.

23वीं किस्त नहीं मिली तो क्या करें?

अगर 23वीं किस्त का पैसा अब तक नहीं मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. पहले अपने e-KYC, लैंड सीडिंग, आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी चेक करें. इसमें जरूरी सुधार करने के बाद पात्र किसानों को अटकी हुई राशि अगली किस्त के साथ मिलने की संभावना है. लेकिन अगर फिर बी कोई दिक्कत आता है तो किसान PM Kisan की आधिकारिक हेल्पलाइन या जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ये भी पढ़ें-  Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल, MCX पर चांदी ₹2.28 लाख के पार, जानें अपने शहर के रेट्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Kisan 24th Installment, PM Kisan 24th Installment Date, PM Kisan Next Installment, PM Kisan Yojana, PM Kisan Samman Nidhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com