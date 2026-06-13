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FIFA WC 2026: मेजबान USA ने अपने पहले मैच में पैराग्वे को 4-1 से हराया

FIFA WC 2026, USA Thrash Paraguay: USA ने 7वें मिनट में शुरुआती बढ़त बनाई. इस मूव के आखिर में डेमियन बोबाडिला ने गेंद को अपनी ही नेट में डाल दिया. इसके बाद बालोगुन ने 31वें मिनट में पुलिसिक के सटीक क्रॉस को गोल में बदलकर बढ़त को दोगुना कर दिया.

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FIFA WC 2026: मेजबान USA ने अपने पहले मैच में पैराग्वे को 4-1 से हराया
FIFA WC 2026, USA Thrash Paraguay:

FIFA WC 2026, USA Thrash Paraguay: मेजबान यूनाइटेड स्टेट्स ने शुक्रवार को पैराग्वे पर 4-1 से जीत के साथ FIFA वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत की. इस जीत में फोलारिन बालोगुन और क्रिश्चियन पुलिसिक का अहम योगदान रहा. बालोगुन ने दो गोल किए, जबकि पुलिसिक ने शानदार खेल दिखाया. उन्होंने लगातार पैराग्वे के डिफेंस को परेशान किया और कई अटैकिंग मूव्स में अहम भूमिका निभाई, जिससे मेज़बान टीम ने शुरू से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा.

USA ने 7वें मिनट में शुरुआती बढ़त बनाई, जब पुलिसिक ने वेस्टन मैककेनी को एक बेहतरीन पास देकर डिफेंस को चीर दिया; इस मूव के आखिर में डेमियन बोबाडिला ने गेंद को अपनी ही नेट में डाल दिया. इसके बाद बालोगुन ने 31वें मिनट में पुलिसिक के सटीक क्रॉस को गोल में बदलकर बढ़त को दोगुना कर दिया.

इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने स्टॉपेज टाइम (90+8 मिनट) में अपना दूसरा गोल किया. उन्होंने दो डिफेंडरों को ड्रिबल करके छकाया और मेज़बान टीम के लिए आसान जीत पक्की कर दी, जिनका पूरे मैच में दबदबा रहा. पैराग्वे ने 73वें मिनट में मौरिसियो मैगल्हाएस के ज़रिए गोल का अंतर कुछ कम किया, लेकिन वे मज़बूत US टीम के खिलाफ़ वापसी करने में नाकाम रहे.

हेड कोच मौरिसियो पोचेतिनो ने हाफ-टाइम में पुलिसिक को आराम देने का फैसला किया और उनकी जगह सेबेस्टियन बरहाल्टर को मैदान पर उतारा, क्योंकि USA आगे के लंबे टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम को मैनेज कर रहा था. मैच के आखिर में, जियो रेना ने दूर से एक शानदार स्ट्राइक करके स्कोरलाइन को और बेहतर बनाया. उन्होंने टॉप कॉर्नर में गोल करके मेज़बान टीम की शानदार शुरुआती जीत पर मुहर लगा दी.

ग्रुप के एक अन्य मैच में, कनाडा ने बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ़ 1-1 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. काइल लारिन ने 78वें मिनट में देर से बराबरी का गोल करके टीम को एक पॉइंट दिलाया. यूनाइटेड स्टेट्स का अगला मुकाबला सिएटल में अपने ग्रुप के अगले प्रतिद्वंद्वी से होगा, जबकि कनाडा अपने अगले मैच में वैंकूवर में कतर का सामना करेगा.

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