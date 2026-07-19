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FIFA World Cup 2026: फाइनल से पहले किलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट रेस में लियोनेस मेसी को पछाड़ा

फ्रांस के कप्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के मुकाबले में दो गोल किए और एक असिस्ट किया और गोल्डन बूट पर अपना कब्जा जमा लिया है.

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FIFA World Cup 2026: फाइनल से पहले किलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट रेस में लियोनेस मेसी को पछाड़ा
FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race Kylian Mbappe Surpass Lionel Messi

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ़ दो गोल करने के बाद, किलियन एम्बाप्पे गोल्डन बूट की रेस में फिर से सबसे आगे हो गए हैं. मियामी में हुए 10-गोल वाले इस रोमांचक मैच में फ्रांस के इस फॉरवर्ड ने टूर्नामेंट में अपने नौवें और दसवें गोल किए. इससे उन्हें अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी पर दो गोल की बढ़त मिल गई है. मेसी के पास बढ़त वापस पाने के लिए अभी भी एक मैच बाकी है. फाइनल में मेसी को एम्बाप्पे से आगे निकलने के लिए दो गोल करने होंगे. 

जब एम्बाप्पे ने 48वें मिनट में गोलकीपर डीन हेंडरसन को छकाते हुए शॉट मारा, तब फ्रांस इंग्लैंड से 4-0 से पीछे चल रहा था. फिर 66वें मिनट में उन्होंने लगभग 14 गज की दूरी से बाएं पैर से शॉट मारकर फिर से हेंडरसन को छकाया. इन दो गोल के दम पर इस खिलाड़ी के नाम अप जारी विश्व कप में 10 गोल और 4 असिस्ट हो गए हैं और वो गोल्डन बूट की रेस में टॉप पर हैं. जबकि दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी हैं, जिनके नाम 8 गोल और 4 असिस्ट हैं. अगर मेसी ने फाइनल में दो गोल किए तो वह ना सिर्फ गोल्डन बूट अपने नाम करेंगे बल्कि वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने के मामले में भी एम्बाप्पे से आगे निकल जाएंगे.

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