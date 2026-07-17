FIFA World Cup Final: वर्ल्ड चैंपियन टीम को सिर्फ ट्रॉफी-मेडल नहीं, इतिहास में पहली बार FIFA ने तैयार किया खास तोहफा

FIFA World Champion Rings For Winners: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फ़ाइनल के विजेताओं को मशहूर ट्रॉफ़ी और गोल्ड मेडल के अलावा "खास तौर पर तैयार की गई चैंपियनशिप रिंग" भी मिलेंगी. FIFA के किसी टूर्नामेंट में ऐसा सम्मान पहली बार दिया जाएगा. FIFA की वेबसाइट के अनुसार, अमेरिका की एक पुरानी खेल परंपरा से प्रेरित होकर, ये कस्टमाइज़्ड रिंग टूर्नामेंट के चैंपियन को दी जाएंगी. यह सम्मान रविवार, 19 जुलाई (लोकल समय) को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाले फ़ाइनल के बाद दिया जाएगा. टूर्नामेंट की याद में कुल 2,026 रिंग बनाई जाएंगी, जिन पर अलग-अलग नंबर होंगे. इनमें से 30 रिंग जीतने वाली टीम के सदस्यों के लिए रखी जाएंगी, जबकि बाकी 1,996 रिंग दुनिया भर के फ़ैन्स के लिए ऑफिशियल लाइसेंस्ड प्रोडक्ट के तौर पर उपलब्ध होंगी.
हर रिंग के एक तरफ़ FIFA वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी का डिज़ाइन होगा, जबकि दूसरी तरफ़ चैंपियन टीम की पहचान के हिसाब से कस्टमाइज़ेशन होगा. हर रिंग पर अलग नंबर होगा, उसे खास तौर पर फ़िट किया जाएगा और साथ में असली होने का सर्टिफ़िकेट भी दिया जाएगा.
फाइनल के तुरंत बाद, जश्न के दौरान जीतने वाली टीम के कप्तान और हेड कोच को टेम्पररी चैंपियनशिप रिंग दी जाएंगी. बाद में, 30 विजेताओं के लिए फाइनल रिंग खास तौर पर तैयार की जाएंगी और ऑफ़िशियल तौर पर दी जाएंगी ताकि वो सही से फ़िट हों और उनकी वर्ल्ड कप जीत की यादगार निशानी बन सकें.
मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2-1 से रोमांचक जीत हासिल की. उन्होंने पहले हाफ़ में पिछड़ने के बाद वापसी की; एंज़ो फ़र्नांडेज़ ने बराबरी का गोल किया और फिर लौटारो मार्टिनेज़ ने स्टॉपेज-टाइम में विनिंग गोल करके मौजूदा चैंपियन को स्पेन के ख़िलाफ़ खिताबी मुक़ाबले में पहुंचा दिया.
इंग्लैंड पर इस जीत से अर्जेंटीना वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया, जबकि 1966 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की इंग्लैंड की उम्मीदें दुखद रूप से खत्म हो गईं. दूसरी ओर, स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ़्रांस को 2-0 से हराया और 2010 की जीत के बाद पहली बार FIFA वर्ल्ड कप फ़ाइनल में जगह बनाई. इस जीत में लामिन यामल ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने लुकास डिग्ने से गेंद छीनकर पेनल्टी हासिल की, जिसे मिकेल ओयारज़ाबल ने 22वें मिनट में गोल में बदलकर स्पेन को बढ़त दिलाई.
ब्रेक के बाद, डैनी ओल्मो के साथ शानदार तालमेल दिखाते हुए पेड्रो पोरो ने स्पेन की बढ़त को दोगुना कर दिया, जबकि फ्रांस को गोल करने के साफ़ मौके बनाने में संघर्ष करना पड़ा. यामल का एक गोल ऑफसाइड के कारण रद्द कर दिया गया, और काइलियन एम्बाप्पे व ऑरेलियन चौमेनी की आखिरी समय की कोशिशों के बावजूद, स्पेन का डिफेंस मज़बूती से डटा रहा और टूर्नामेंट के सात मैचों में अपनी छठी 'क्लीन शीट' हासिल की.
इस जीत के साथ स्पेन ने दूसरी बार वर्ल्ड कप फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.
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