FIFA World Cup 2026 Final: अर्जेंटीना-स्पेन फाइनल मुकाबला, पहली बार 25 मिनट का होगा हाफ-टाइम शो, जानें क्लोजिंग सेरेमनी का शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Final Closing Ceremony: FIFA वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. रविवार को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच विश्व विजेता का फैसला होगा. खिताबी मुकाबले से पहले FIFA ने दर्शकों के लिए भव्य क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारी की है, जिसमें खेल के साथ संगीत और मनोरंजन का भी शानदार संगम देखने को मिलेगा. प्री-मैच शो में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई बड़े कलाकार मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे. इस सूची में लौरा पौसिनी, निकोल शेरज़िंगर, रॉबी विलियम्स और लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर IShowSpeed शामिल हैं. हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज़ भी इस खास आयोजन का हिस्सा होंगे, जिससे समारोह की चमक और बढ़ जाएगी.

फाइनल से पहले अमेरिका का राष्ट्रगान मशहूर गायिका और EGOT सम्मान हासिल कर चुकी जेनिफर हडसन पेश करेंगी. उनके प्रदर्शन के बाद दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी, जहां मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेइमो शिरगी के मुताबिक, उद्घाटन समारोह की तरह समापन समारोह भी फुटबॉल, संगीत और विभिन्न संस्कृतियों के उत्सव को दुनिया के सामने पेश करेगा. उनका कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य पूरे टूर्नामेंट की यादों को एक भव्य समापन के साथ दुनिया के सामने पेश करना है.

पहली बार होगा 25 मिनट का हाफ-टाइम शो

इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार सुपर बाउल की तर्ज पर हाफ-टाइम शो भी आयोजित किया जाएगा. करीब 25 मिनट तक चलने वाले इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य FIFA ग्लोबल सिटिज़न एजुकेशन फंड के लिए धन जुटाना है. इस पहल के जरिए दुनिया भर के बच्चों को बेहतर शिक्षा और फुटबॉल से जुड़ने के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.

हाफ-टाइम शो में मैडोना, शकीरा, जस्टिन बीबर और BTS जैसे वैश्विक सुपरस्टार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. इस पूरे कार्यक्रम की रचनात्मक जिम्मेदारी कोल्डप्ले के फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन संभाल रहे हैं. शो का सीधा प्रसारण दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों तक किया जाएगा.

कब शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी?

भारतीय समयानुसार क्लोजिंग सेरेमनी रात 11:00 बजे शुरू होगी. इसके लगभग 90 मिनट बाद यानी रात 12:30 बजे अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फाइनल मुकाबले की पहली किक लगेगी, जिसके साथ फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी का नया चैंपियन तय होगा.