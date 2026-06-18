मैदान पर रोनाल्डो का फ्लॉप शो देख भड़के फैंस, स्टेडियम में गूंजने लगे 'मेसी-मेसी' के नारे - VIDEO

Cristiano Ronaldo, FIFA WC 2026: बुधवार को FIFA वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक मैच में पुर्तगाल और DR कांगो के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा. इस मैच में पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 'मेस्सी-मेस्सी' के नारों का सामना करना पड़ा. यह मैच रोनाल्डो के लिए निराशाजनक रहा; पूरे खेल में उन्होंने गेंद को सिर्फ़ 25 बार छुआ और एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा पाए. पुर्तगाल ने शानदार शुरुआत की और जोआओ नेवेस ने शुरुआती गोल किया, लेकिन हाफ-टाइम से ठीक पहले योएन विसा ने DR कांगो के लिए बराबरी का गोल दागकर एक ऐतिहासिक पॉइंट हासिल किया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मैच के आखिर में DR कांगो के कुछ फैंस को रोनाल्डो के सामने लियोनेल मेस्सी का नाम लेते हुए सुना गया. हालांकि, फुटबॉलर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और टनल की ओर बढ़ते रहे.

52 साल में पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही DR कांगो, सोमवार को स्पेन के साथ केप वर्डे के 0-0 से ड्रॉ के बाद, टूर्नामेंट में यूरोपीय टीम के खिलाफ़ मजबूत शुरुआत करने वाली दूसरी अफ्रीकी टीम बन गई.

NRG स्टेडियम में 68,777 दर्शकों के सामने खेले गए इस मैच में ज़्यादातर पुर्तगाल के समर्थक थे. कांगो का यह दूसरा वर्ल्ड कप था. पहला 1974 में था, जब टीम को ज़ैरे के नाम से जाना जाता था. जोआओ नेवेस ने छठे मिनट में पुर्तगाल को बढ़त दिलाई. 5-फ़ीट-7 इंच के मिडफील्डर ने पेड्रो नेटो के क्रॉस पर हेडर से गोल किया.

योएन विसा ने पहले हाफ के आखिर में स्टॉपेज टाइम में आर्थर मासुअकु के क्रॉस पर हेडर से कांगो के लिए बराबरी का गोल किया, जिससे नीली जर्सी पहने फैंस खुश हो गए. यह देश के इतिहास में कांगो का पहला वर्ल्ड कप गोल था. कांगो अपने पिछले तीन वर्ल्ड कप मैचों में कोई गोल नहीं कर पाया था; 1974 में वेस्ट जर्मनी में हुए टूर्नामेंट में उसे स्कॉटलैंड (2-0), यूगोस्लाविया (9-0) और मौजूदा चैंपियन ब्राज़ील (3-0) से हार का सामना करना पड़ा था.

रोनाल्डो अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेस्सी के साथ छह वर्ल्ड कप में खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए. रोनाल्डो के पास मेस्सी (जिन्होंने मंगलवार को हैट्रिक लगाई थी) से आगे निकलने का मौका था, अगर वह छठे टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाते. रोनाल्डो 68वें और 73वें मिनट में दाईं ओर शॉट चूक गए. दोनों ही मौकों पर उन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया.

ब्रूनो फर्नांडीस के पास भी 90वें मिनट में पुर्तगाल को बढ़त दिलाने का मौका था, लेकिन उनका शॉट भी दाईं ओर बाहर चला गया. ऐसा लगा कि 55वें मिनट में जोआओ कैंसेलो की बाइसिकल किक से पुर्तगाल ने बढ़त बना ली है, लेकिन उन्हें ऑफसाइड करार दिया गया. इसके तुरंत बाद, कांगो को बढ़त दिलाने की सेड्रिक बाकम्बु की कोशिश नाकाम रही क्योंकि उनका शॉट नियर पोस्ट से टकराकर वापस आ गया.

रोनाल्डो वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत करने वाले सबसे उम्रदराज़ आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए. उन्होंने कनाडा के मिडफील्डर अतिबा हचिंसन का चार साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. कैमरून के महान खिलाड़ी रोजर मिला वर्ल्ड कप मैच में खेलने वाले सबसे उम्रदराज़ आउटफील्ड खिलाड़ी हैं; उन्होंने 1994 वर्ल्ड कप में 42 साल की उम्र में सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेला था. पुर्तगाल टीम के खिलाड़ी डियोगो जोटा के माता-पिता, जिनके भाई की पिछले साल गर्मियों में कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, ने एक लग्ज़री सुइट में बैठकर मैच देखा.

(AP इनपुट के साथ)