Portugal vs Croatia: क्रिस्टियानो रोनाल्डो FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल न कर पाने का सूखा खत्म कर पाएंगे? ऐसा रहा है रिकॉर्ड

Croatia, Cristiano Ronaldo and Luka Modric meet: पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर के एक बड़े दाग को मिटाने की कोशिश करेंगे, जब उनकी टीम मौजूदा FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ़ 32 में क्रोएशिया का सामना करेगी. इस सुपरस्टार ने अब तक FIFA वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में कोई गोल नहीं किया है. वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में गोल करना. पुर्तगाल का यह खिलाड़ी खेल के इतिहास के सबसे बेहतरीन फॉवर्ड्स में से एक हैं. पिछले हफ़्ते उज़्बेकिस्तान के खिलाफ़ खेलते हुए, रोनाल्डो टूर्नामेंट के छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, जो उनके लंबे करियर और काम के प्रति उनके जबरदस्त समर्पण का सबूत है.

रोनाल्डो भले ही गैरी लिनेकर, थॉमस मुलर और गेब्रियल बतिस्तुता जैसे खिलाड़ियों के साथ अब तक सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में संयुक्त रूप से 11वें नंबर पर हों, लेकिन उनके सभी 10 गोल अब तक ग्रुप स्टेज में ही हुए हैं. ऐसे में इस बार टोरंटो में क्रोएशिया के खिलाफ़ अपना खाता खोलने का रोनाल्डो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

रोनाल्डो का वर्ल्ड कप में गोल करने का रिकॉर्ड

2006 में पुर्तगाल चौथे स्थान पर रहा, जबकि 2010 और 2018 के टूर्नामेंट में टीम 'राउंड ऑफ़ 16' तक पहुंची थी. साल 2014 में पुर्तगाल ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया, लेकिन कतर में हुए 2022 के टूर्नामेंट में टीम क्वार्टर फ़ाइनल तक पहुंची थी. अब 2026 के वर्ल्ड कप में कोलंबिया के खिलाफ मैच के दौरान, पुर्तगाल के 41 वर्षीय कप्तान ने अपना 25वां FIFA वर्ल्ड कप मैच खेला. इसके साथ ही वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में जर्मनी के महान खिलाड़ी लोथर मथाउस के बराबर पहुंच गए. रोनाल्डो से ज्यादा वर्ल्ड कप मैच सिर्फ अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने खेले हैं, जिन्होंने 29 मैच खेले हैं.

वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में रोनाल्डो ने दो गोल करके पुर्तगाल की जीत की अगुआई की, जबकि नूनो मेंडेस और राफ़ेल लियाओ ने भी गोल किए. दो गोल करने के साथ ही रोनाल्डो FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में पुर्तगाल के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. उनके गोल की संख्या 10 हो गई, जिससे उन्होंने यूसेबियो के 9 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. पुर्तगाल के महान खिलाड़ी और 1965 के बैलन डी'ओर विजेता यूसेबियो ने 1966 के वर्ल्ड कप में टीम को तीसरे स्थान तक पहुंचाया था. रोनाल्डो और यूसेबियो के बाद, पाउलेटा चार गोल के साथ पुर्तगाल की वर्ल्ड कप स्कोरिंग सूची में तीसरे स्थान पर हैं.

पुर्तगाल की हार कर के बाद रोनाल्डो कर सकते हैं संन्यास का ऐलान

अब अगर इस मैच में पुर्तगाल हारता है और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो शायद रोनाल्डो संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. ऐसे में फैन्स के लिए यह मैच काफी अहम होगा.

पुर्तगाल Vs क्रोएशिया:

पुर्तगाल संभावित 11 (4-2-3-1)

डिओगो कोस्टा; जू कैंसलो, रेबेन डायस, रेनाटो वेइगा, नूनो मेंडेस; वितिन्हा, जू नेव्स; पेड्रो नेटो, ब्रूनो फर्नांडीस, जू फ्लिक्स; क्रिस्टियानो रोनाल्डो

क्रोएशिया संभावित XI (4-2-3-1)

डोमिनिक लिवाकोविक; जोसिप स्टानिक, जोसिप यूटालो, मारिन पोंग्रेसिक, जोको ग्वार्डिओल; पेटार सुसिक, माटेओ कोवासिक; लुका मोड्रिक, मार्टिन बटुरिना, इवान पेरीइक; एंटे बुदिमीर