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इतने मिलियन डॉलर में बिकी ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले की 1958 FIFA वर्ल्ड कप फाइनल वाली शर्ट

Brazil Legend Pele T-shrit Price: पेले ने 1958 के फ़ाइनल में दो गोल किए थे और वे FIFA वर्ल्ड कप फ़ाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हुए हैं.

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इतने मिलियन डॉलर में बिकी ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले की 1958 FIFA वर्ल्ड कप फाइनल वाली शर्ट
Brazil Legend Pele T-shrit Price:

Brazil Legend Pele T-shrit Price: रॉयटर्स ने सोथबीज़ के हवाले से बताया कि ब्राज़ील के महान खिलाड़ी पेले ने 1958 FIFA वर्ल्ड कप फ़ाइनल में जो शर्ट पहनी थी (जिसमें उन्होंने दो गोल किए थे), वह नीलामी में 4.9 मिलियन डॉलर में बिकी है. यह इस फ़ुटबॉल आइकन से जुड़ी सबसे महंगी यादगार चीज़ बन गई है. सोथबीज़ ने रॉयटर्स को बताया कि मशहूर नंबर 10 वाली यह शर्ट 17 साल के पेले ने पहनी थी, जब ब्राज़ील ने 1958 में स्टॉकहोम में मेज़बान स्वीडन को 5-2 से हराकर अपना पहला FIFA वर्ल्ड कप खिताब जीता था. इस शर्ट के लिए पांच से ज़्यादा बोली लगाने वालों की तरफ़ से 10 बोलियां लगाई गईं.

इस बिक्री के साथ यह अब तक नीलाम हुई दूसरी सबसे महंगी फ़ुटबॉल शर्ट बन गई है. इससे पहले 2022 में डिएगो माराडोना की अर्जेंटीना जर्सी 9.3 मिलियन डॉलर में बिकी थी, जो उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1986 वर्ल्ड कप क्वार्टर-फ़ाइनल में पहनी थी और जिसमें उन्होंने मशहूर "हैंड ऑफ़ गॉड" गोल किया था.

2022 में 82 साल की उम्र में गुज़रने वाले पेले ने 1958 के फ़ाइनल में दो गोल किए थे और वे FIFA वर्ल्ड कप फ़ाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हुए हैं. सोथबीज़ के अनुसार, यह शर्ट पहले 2004 में नीलामी में 70,505 ब्रिटिश पाउंड में बिकी थी.

पेले ने ब्राज़ील के साथ 1958, 1962 और 1970 में FIFA वर्ल्ड कप जीता, जो किसी एक खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा FIFA वर्ल्ड कप जीत का रिकॉर्ड है. उन्होंने स्वीडन के ख़िलाफ़ 1958 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में दो गोल किए, जिससे टीम ने 5-2 से मैच जीता, और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने छह गोल किए.

हालांकि पेले अगले टूर्नामेंट में सिर्फ़ एक गोल कर पाए, लेकिन ब्राज़ील ने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया को 3-1 से हराकर लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता. 1970 के फ़ाइनल में, ब्राज़ील के इस महान खिलाड़ी ने इटली के ख़िलाफ़ टीम की 4-1 से जीत में पहला गोल किया. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल चार गोल किए. कैंसर से जूझने के बाद 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

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