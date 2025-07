बार-बार चाय पीने की इच्छा क्यों होती है, एक दिन में कितने कप पीना सही है?

Is Tea Harmful For Health: भारत के लोगों को चाय बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 80% भारतीय नियमित रूप से चाय पीते हैं, इसका मतलब है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा चाय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानता है. वहीं अगर भारतीय लोगों को समय पर चाय न मिले, तो उनके सिर पर दर्द होने लगता है और अलग तरह की तड़प महसूस करते हैं, ऐसे में आइए जानते हैं, कि लोगों को बार-बार चाय पीने की इच्छा क्यों होती है? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं, हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा.

बार-बार चाय पीने की इच्छा क्यों होती है | Why do you feel like drinking tea again and again|

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा, हम सभी को चाय पसंद है, ऐसे में जब आप रोजाना किसी निश्चित समय पर चाय पी रहे हैं और आपको अगले दिन उस समय पर चाय न मिलें, तो शायद आपको चाय की कमी महसूस होने लगेगी. यह काफी हद तक साइकोलॉजिकल होता है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में यह चल रहा है कि उसे चाय पसंद है और सही समय पर चाय चाहिए, तो पूरा दिमाग चाय के बारे में ही सोचेगा.

ये भी पढ़ें- इन 5 लोगों के लिए खाली पेट करी पत्ता चबाना किसी चमत्कार से कम नहीं, इन स्वास्थ्य समस्याओं से मिलेगी निजात

डॉक्टर दीप्ति ने उदाहरण देते हुए समझाया कि, हम सभी को राजमा-चावल काफी पसंद है, ऐसे में जब राजमा-चावल बनते हैं, तो स्वाद- स्वाद में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं. ऐसा अक्सर होता है. बता दें, यह सब साइकोलॉजिकल होता है. उन्होंने कहा, अगर आपका दिमाग साइकोलॉजिकली किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, तो उसे खाने- पीने की इच्छा बार- बार होती है.



दिन में कितने कप चाय पीना सही है? |How many cups of tea is right to drink in a day?|



डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा, अगर आपका मन चाय को बार - बार पीने का करता है, तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और आपको सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स और यहां तक कि गैस्ट्राइटिस और अल्सर जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है. ऐसे में दिन में ज्यादा से ज्यादा दो से तीन कप चाय पीना ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा न करें.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)