बार में शराब के साथ नमकीन मूंगफली ही क्यों की जाती है सर्व? ये 'गेम' जानकर आप हैरान रह जाएंगे!

Why Alcohol serves with salted peanuts : आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी बार या रेस्टोरेंट में शराब पीते हैं, तो उसके साथ हमेशा नमकीन मूंगफली ही क्यों आती है? ये ट्रेंड सालों से चल रहा है. आपको लगता होगा कि यह सिर्फ आपका स्वाद बढ़ाने के लिए है, लेकिन वाइन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा 'गेम प्लान' छिपा है, जिसका सीधा कनेक्शन बार की कमाई से है. तो चलिए समझते इसके पीछे का पूरा गणित...

शराब के साथ मूंगफली क्यों परोसते हैं - Why are peanuts served with alcohol?

इसका सबसे बड़ा कारण है मूंगफली का नमक. जी हां,नमकीन मूंगफली खाने से आपको तेज प्यास लगती है. प्यास बुझाने के लिए आप ज्यादा पानी नहीं, बल्कि ज्यादा शराब या और ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं. जितनी ज्यादा प्यास, उतनी ज्यादा ड्रिंक... नतीजा, बार का बिल बढ़ता है और आपकी जेब ढीली होती है.

इसके अलावा, मूंगफली प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा सोर्स होती है. यह शरीर में शराब को धीरे-धीरे सोखने देती है, जिससे हैंगओवर का असर थोड़ा कम होता है. इससे आप ज्यादा देर तक एन्जॉय कर पाते हैं.

दूसरा कारण है इसकी क्रंचीनेस. शराब के साथ मूंगफली का क्रंची टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आता है. और तो और, मूंगफली का नमक आपकी भूख को भी बढ़ाता है, जिससे आप सिर्फ पीते नहीं, बल्कि खाने (Food) की चीजें भी ज्यादा ऑर्डर करते हैं.

बार वालों के लिए यह बहुत सस्ता और आसान स्नैक भी है. इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और ये खराब भी नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से बड़ी मात्रा में स्टोर किया जा सकता है.

तो अगली बार जब आप बार में नमकीन मूंगफली खाएं, तो याद रखें कि यह सिर्फ आपका स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट और बार की कमाई बढ़ाने का एक शानदार, सस्ता और पुराना गणित है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)