विज्ञापन
विशेष लिंक

नाश्ते में पपीता में मिलाकर खा लें ये एक चीज, फिर देखें कमाल, इन 4 लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Papita Khane Ke Fayde: पपीता एक ऐसा फल है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप इसे नाश्ते में खाते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
नाश्ते में पपीता में मिलाकर खा लें ये एक चीज, फिर देखें कमाल, इन 4 लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन
Papaya For Breakfast: नाश्ते में पपीता खाने से क्या होता है.

Papaya And Lemon Benefits: नाश्ता हमारे दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है. क्योंकि रात भर के खाली पेट के बाद हम खाते हैं. इसलिए हमें नाश्ते में हमेशा हेल्दी चीजों का सेवन करना चाहिए. आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बता रहे हैं जिसे नाश्ते में खाने से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. जी हां आपने सही गेस किया हम पपीता की बात कर रहे हैं. पपीता को सेहत का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलेट, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर लाइकोपीन और बीटा-कैरोटीन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं नाश्ते में पपीता का सेवन कैसे करें और क्या हैं फायदे.

कैसे करें पपीते का सेवन- (How To Consume Papaya)

नाश्ते में एक कटोरी पपीता आपके शरीर के लिए चमत्कार हो सकता है. नींबू एक शक्तिशाली क्लींजर, कायाकल्प और पाचन शक्ति बढ़ाने वाला है. अगर आप पपीता में नींबू और काला नमक मिलाकर खाते हैं तो न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत को भी कई लाभ मिल सकते हैं. सबसे पहले पपीते को धोकर एक बाउल में छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लें, बीज और छिलके अच्छे से हटा दें. फिर इसमें आधा नींबू का डालें और चुटकी भर काला नमक मिलाकर मजे लें. 

पपीते में नींबू मिलाकर खाने के फायदे- (Papita Khane Ke Fayde)

1. कब्ज-

पपीते में पपेन होता है, जो एक प्राकृतिक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने और पेट को आराम देने में मदद कर सकता है. नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को उत्तेजित कर सकता है. पपीते में नींबू मिलाकर खाने से कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- दही में मिला कर खा लें ये चीजें, बुलेट की रफ्तार से शरीर में बढ़ेगा Vitamin B12 

Latest and Breaking News on NDTV

2. इम्यूनिटी-

नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है. अगर आप पपीते में नींबू मिलाकर खाते हैं, तो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

3. मोटापा-

पपीते में कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है, जो भूख को नियंत्रित करने और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद कर सकता है. नींबू मिलाकर पपीता खाने से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है क्योंकि नींबू पॉलीफेनोल्स युक्त सप्लीमेंट लिपिड मेटाबॉलिज़्म को नियंत्रित करता है. 

4. दिल-

पपीता पोटैशियम, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है, जो हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार है. और जब इसमें नींबू मिलाया जाता है तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
4 Reasons To Have A Bowl Of Papaya With Lemon For Breakfast, Papita Khane Ke Fayde, Right Time And Right Ways To Eat Papaya, Benefits Of Papaya, Papaya And Lemon Benefits, Papaya Benefits Of Breakfast, Papaya With Lemon Benefits For Breakast, What Happens When You Add Lemon To Papaya, Papaya Withlemon Benefits In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now