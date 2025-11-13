अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? जानें अमरूद खाने के फायदे

अमरूद का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसका खट्टा-मीठा स्वाद इसे बाकि फलों से अलग बनाता है. छोटे से लेकर बड़े तक इस फल का सेवन करना पसंद करते हैं. सर्दियों के मौसम में अमरूद का रोजाना सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है. जी हां अगर आपका जवाब न है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि हम आपको इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों और फायदों को बारे में बता रहे हैं.

अमरूद में कौन सा विटामिन होता है- (Which Vitamin Does In Guava)

अमरूद में मुख्य रूप से विटामिन सी, विटामिन ए, और बी कॉम्प्लेक्स (जैसे विटामिन B9 या फोलेट) होते हैं. इसके अलावा, इसमें विटामिन E और विटामिन K भी पाया जाता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

कैसे करें अमरूद को डाइट में शामिल- (How To Consume Guava)

1. फल-

अमरूद को ताजा खाना सबसे अच्छा तरीका है. इसे धो कर छीलकर सीधे काट कर खा सकते हैं.

2. सलाद-

अमरूद को सलाद में मिलाकर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट ऑप्शन बना सकते हैं. इसके लिए आपको सलाद बाउल में अमरूद को धोकर छोटे-छोटे पीस में काटकर मिक्स कर लेना और मजे लें.

3. स्मूदी-

अमरूद को स्मूदी में मिलाकर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट ड्रिंक बना सकते हैं.

4. जूस-

अगर आपको अमरूद का सेवन ऐसे करना पसंद नहीं है तो आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं.

5. चटनी-

अमरूद की चटनी न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल है. चटनी बनाने के लिए आपको अमरूद को धोकर एक मिक्सर में छोटे-छोटे पीस करके डाल देना है. फिर इसमें साफ धनिया पत्ती, पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च और नमक डालकर मिक्स करके पीस लेना है. चटनी बनकर तैयार है इसे आप रोटी चावल के साथ खा सकते हैं.

