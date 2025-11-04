किस विटामिन की कमी से बार-बार गुस्सा आता है?

Why Am I So Angry All The Time: कई बार ऐसा होता है कि हम सभी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है. हालांकि गुस्सा होना बेहद आम बात है लेकिन कई बार आपका गुस्सा आपको कई तरह की मुश्किलों में डाल सकता है. कई बार गुस्से में लिए गए हमारे डिसीजन हमको पछताने पर मजबूर कर देते हैं. वहीं कई लोगों का गुस्सा ऐसा होता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हद से ज्यादा गुस्सा ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है बल्कि आपकी शारीरिक हेल्थ पर भी असर डालता है. आपने कभी सोचा है कि इतना ज्यादा गुस्सा आने के पीछे की वजह क्या है.

आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में लोगों को लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनसे शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है. जिसका असर उनकी ब्रेन फंक्शनिंग पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और बार-बार गुस्सा आने जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि बार-बार गुस्सा आना आपके शरीरर में किस विटामिन की कमी का संकेत होता हो सकता है.

किस विटामिन की कमी से आता है गुस्सा ( Which Vitamin Deficiency Cause Anger)

विटामिन B12: विटामिन बी 12 हमारे शरीर में डीएनए बनाने और हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है. ये विटामिन दिमाग को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है. इसकी कमी से वजह से चिड़चिड़ापन और बार-बार गुस्सा आने जैसी समस्या हो सकती है.

विटामिन B6:विटामिन B6 ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में मदद मदद करता है, जो मूड को ठीक रखने में सहायता करते हैं. शरीर में विटामिन B6 की कमी के कारण व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद न आना और जल्दी गुस्सा आने की समस्या हो सकती है.

कैसे दूर करें इन विटामिन की कमी

विटामिन बी 12 की कमी पूरी करने के लिए आप अपनी डाइट में सेब, केला, मशरूम, दही, पनीर, पालक जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं.

विटामिन बी6 की कमी को दूर करने के लिए आपको मुर्गी, मछली, लिवर, आलू, छोले, केले, एवोकाडो और फोर्टिफाइड अनाज जैसे फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)