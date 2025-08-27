Which Vitamin Deficiecny Cause Hair Fall: हमारे बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं. लेकिन आज के समय में बालों का गिरना एक ऐसी समस्या बन गया है जिससे अमूमन लोग जूझ रहे होते हैं. बता दें कि बालों के झड़ने की कई वजह हो सकती हैं जैसे स्ट्रेस, पॉल्यूशन, हार्मोनल असंतुलन और शरीर में किसी पोषण की कमी. बाजार में मिलने वाले महंगे हेयर प्रोडक्ट्स भी इस समस्या से राहत दिलाने में पूरी तरह से मदद नहीं कर पाते हैं. ऐसे में आपको अपने बालों पर हजारों खर्च करने से पहले इनका झड़ने का कारण पता होना चाहिए. आपको बता दें कि शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी भी इसकी वजह हो सकती है. आइए जानते हैं शरीर में किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं बाल और इन्हें कैसे बचाएं.

किन विटामिन्स की कमी से झड़ते हैं बाल ( Which Vitamin Deficiency Can Cause Hair Fall)

विटामिन D की कमी

आपको बता दें कि विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि बालों की ग्रोथ और स्कैल्प हेल्थ के लिए जरूरी होता है. शरीर में इस विटामिन की कमी से हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और नए बाल भी नहीं उगते.

विटामिन B7 (बायोटिन) की कमी

आपको बता दें कि बायोटिन बालों की मजबूती और ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी होता है. शरीर में इसकी कमी से बाल पतले, कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं.

विटामिन B12 की कमी

बता दें कि विटामिन बी12 आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करता है. शरीर में इस विटामिन की कमी से बालों की जड़ें कमजोर हो सकती है जो हेयर फॉल की वजह बन सकता है.

विटामिन A की कमी (या अधिकता)

आपको जानकर हैरानी होगी कि विटामिन A शरीर में कमी और अधिकता दोनों ही बालों के झड़ने की वजह हो सकती है. इसलिए इसको बैलेंस में रखना ही जरूरी है.

विटामिन E की कमी

विटामिन ई हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद कर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है. शरीर में इस विटामिन की कमी से बालों को सही से पोषण नहीं मिल पाता है जो बालों के झड़ने का कारण बन सकता है.

आयरन और जिंक की कमी

बता दें कि बालों की ग्रोथ के लिए आयरन और जिंक जैसे विटामिंस और मिनरल्स भी जरूरी है. शरीर में इनकी कमी बालों के तेजी से झड़ने का कारण बन सकता है.

क्या करें?

बालों का झड़ना रोकने और अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दालें, मेवे, अंडे, दूध और फलों को शामिल करें. इसके साथ ही समय-समय पर विटामिन D और B12 की जांच करवाते रहें और इनकी कमी होने पर अपनी डाइट का ख्याल रखें और इनको पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)