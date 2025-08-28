तरबूज से पाएं दमकती और फ्रेश स्किन, हर कोई आपसे पूछेगा ग्लोइंग स्किन का राज

Watermelon Benefits for Skin: गर्मियों के मौसम में आने वाला तरबूज ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. आपको बता दें कि टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए जाना जाने वाला यह फल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन की भरमार होती है जो आपकी स्किन की काया पलट करने में मदद कर सकता है. तरबूज का जूस एक नेचुरल टोनर की तरह काम करता है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से होने वाली स्किन एजिंग को रोकने में मदद करते हैं. इसके जूस को चेहरे पर लगाकर पोर्स के साइज को कम करने और ऑयल प्रोडक्शन को कम करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तरबूज में मौजूद विटामिन सी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग रखता है. आइए जानते हैं तरबूज खाने से स्किन को मिलने वाले फायदे.

तरबूज खाने से स्किन को मिलने वाले फायदे ( Watermelon Benefits for Skin)

ये भी पढ़ें: बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा विटामिन बी 12, बस इस पीली दाल को डाइट में करें शामिल, जानिए कैसे और कब करना है सेवन

1. स्किन को हाइड्रेट रखता है

तरबूज में लगभग 90% पानी पाया जाता है, जो आपके शरीर और स्किन को दोनों को अंदर से हाइड्रेट रखता है. हाइड्रेटेड स्किन हमेशा मुलायम और चमकदार दिखती है.

2. एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर

तरबूज में विटामिन C और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से स्किन को बचाते हैं और उम्र के निशान कम करते हैं.

3. स्किन की चमक बढ़ाता है

विटामिन C कोलेजन निर्माण में मदद करता है, जिससे आपकी स्किन टाइट और जवान दिखती है.

4. नेचुरल सनस्क्रीन

तरबूज में लाइकोपीन सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाव करने में मदद करता है, जिससे स्किन सनबर्न और डैमेज से बची रहती है.

5. स्किन की सूजन कम करता है

इसके ठंडे और कूलिंग गुण स्किन की सूजन और जलन को कम करते हैं, जिससे रैशेस और लालिमा में आराम मिलता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)