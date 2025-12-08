गलती से भी फ्रिज में न रखें ये चीजें, वरना खराब हो सकता है खाना और आपकी सेहत!

अक्सर हम खाने-पीने की चीज़ों को “लंबे समय तक फ्रेश” रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें फ्रिज में रखना फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है? आज हम बात करेंगे आटा, कटा हुआ नींबू, टमाटर, फ्रेश फ्रूट जूस व स्मूदी और अदरक-लहसुन के पेस्ट के बारे में, जिन्हें फ्रिज में रखना सही नहीं माना जाता.

आटा (Dough) को फ्रिज में क्यों न रखें?

आटा अगर फ्रिज में रखा जाए तो उसमें मौजूद नमी जम जाती है. इससे आटे का टेक्सचर खराब हो जाता है और रोटी बनाने पर वह सख्त व बेस्वाद लगती है. इसके अलावा, डिफ्रॉस्ट करने पर बैक्टीरिया पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है.

कटा हुआ नींबू फ्रिज में रखने का नुकसान

नींबू काटने के बाद उसका रस फ्रिज में रखने से उसका नेचुरल टेस्ट और विटामिन C कम हो जाता है. फ्रिज की ठंडक से नींबू का स्वाद कड़वा भी हो सकता है, जिससे सेहत को उतना फायदा नहीं मिलता जितना ताजे नींबू से मिलता है.

टमाटर को फ्रीज करना क्यों गलत है?

टमाटर में काफी मात्रा में पानी होता है. जब इसे फ्रीज किया जाता है, तो अंदर मौजूद पानी जमकर उसकी कोशिकाओं को तोड़ देता है. इसका नतीजा यह होता है कि टमाटर पिघलने के बाद गूदेदार और पानी-पानी हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और पोषण दोनों कम हो जाते हैं.

फ्रेश फ्रूट जूस और स्मूदी फ्रिज में क्यों न रखें?

फ्रेश जूस और स्मूदी में कई जरूरी विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. फ्रिज में रखने से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है. साथ ही, पिघलने के बाद उनका स्वाद भी अजीब सा हो जाता है, जो पेट की समस्याएं पैदा कर सकता है.

अदरक-लहसुन का पेस्ट फ्रिज में रखने के नुकसान

अदरक-लहसुन का पेस्ट अगर फ्रिज में रखा जाए तो उसकी खुशबू और तीखापन धीरे-धीरे खत्म हो जाता है. इसके अलावा, कई दिनों तक फ्रिज में रखने से उसमें फंगस या बैक्टीरिया पनपने का खतरा भी रहता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

सही तरीका क्या है?

ऐसी चीजों को हमेशा ताजा बनाकर या फ्रिज (नॉर्मल कूलिंग सेक्शन) में लिमिटेड समय के लिए रखना ही बेहतर होता है. इससे स्वाद भी बना रहता है और सेहत भी सेफ रहती है.

फ्रिज में हर चीज़ रखना सही नहीं होता. केले, प्याज, टमाटर, आलू और ब्रेड जैसी चीज़ें बाहर रखने से उनकी क्वालिटी और स्वाद बेहतर रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)