कौन से Food लिवर हेल्थ कर देते हैं खराब? ये रही लिस्ट

अगर आप चाहते हैं कि लिवर सालों-साल फिट रहे और 'फैटी लिवर' (Fatty Liver) जैसी बीमारी न हो, तो इन 5 चीजों से आज ही दूरी बना लें.

आज से आप अपनी डाइट से इन 5 चीजों को हटाकर अपनी लिवर की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं...

Bad food for liver : हमारा लिवर (Liver) शरीर का सबसे मेहनती अंग है. यह बिना थके सारा दिन आपके शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई और फ्रिज में पड़ी कुछ चीजें आपके लिवर को डैमेज कर रही हैं? जी हां,  अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर सालों-साल फिट रहे और 'फैटी लिवर' (Fatty Liver) जैसी बीमारी न हो, तो इन 5 चीजों से आज ही दूरी बना लें.

5 चीजें जो लिवर को कर देती हैं डैमेज - 5 things that damage the liver

चीनी और मीठी चीजें - 

अगर आप सोचते हैं कि चीनी का दुश्मन सिर्फ डायबिटीज है, तो गलत हैं. लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बे वाले जूस, चॉकलेट्स और ज्यादा मिठाई... इनमें फ्रुक्टोज (Fructose) नाम की चीनी होती है, जिसे सिर्फ लिवर ही प्रोसेस करता है. जब आप बहुत बहुत मीठा खाते हैं, तो यह फ्रुक्टोज फैट में बदलकर लिवर में जमा होने लगता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या हो जाती है.

तला हुआ और जंक फूड - 

समोसा, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और बाहर के बर्गर-पिज्जा. ये सब स्वाद में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत सैचुरेटेड फैट (Saturated Fat) होता है. यह फैट सीधे लिवर पर अटैक करता है. फैट से भरी चीजें खाने से लिवर में सूजन (Inflammation) आ जाती है और उसका काम करना मुश्किल हो जाता है.

सफेद आटा -

सफेद ब्रेड, नान, मैदा से बनी चीजें और पास्ता. इन्हें 'रिफाइंड ग्रेन्स' कहते हैं. जब आप ये खाते हैं, तो ये शरीर में जाकर जल्दी से शुगर बन जाते हैं, जो फिर से लिवर पर लोड बढ़ाता है. इसकी जगह, मल्टीग्रेन ब्रेड और ओट्स जैसी साबुत अनाज (Whole Grains) खाएं.

ज्यादा नमक और पैकेट वाले स्नैक्स 

ज्यादा नमक सिर्फ ब्लड प्रेशर (BP) ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह लिवर के लिए भी अच्छा नहीं है. पैकेट वाले चिप्स, नमकीन, और इंस्टेंट सूप्स में नमक बहुत ज्यादा होता है. ये लिवर में पानी की जमावट (Water Retention) बढ़ाते हैं और धीरे-धीरे लिवर को डैमेज कर सकते हैं.

शराब 

शराब को लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है. आपका लिवर ही शराब में मौजूद जहर (Toxins) को बाहर निकालने की कोशिश करता है. ज्यादा शराब पीने से लिवर की कोशिकाएं (Cells) नष्ट हो जाती हैं और 'सिरोसिस' जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है. लिवर को स्वस्थ रखने का सबसे पहला कदम शराब से पूरी तरह दूरी बनाना है. 

तो आज से आप अपनी डाइट से इन 5 चीजों को हटाकर अपनी लिवर की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

