सर्दियों में हर रोज पी लीजिए लौंग का पानी, आस-पास भी नहीं फटकेंगी ये 5 बीमारियां

Laung ka Pani Pine Ke Fayde: अगर आप भी लौंग का इस्तेमाल सब्जियां बनाने में बतौर मसाले की तरह ही इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि इसके पानी का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

Clove Water Benefits: भारतीय रसोई में पाए जाने वाले मसाले ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. आज हम उन्ही मसालों में से एक मसाले लौंग की बात करेंगे. दिखने में छोटा सा ये मसाला कई समस्याओं के लिए रामबाण साबित होता है. इसका इस्तेमाल खाना बनाने से लेकर पूजा-पाठ में भी किया जाता है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक, मैंगनीज़, आयरन जैसे कई तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई  समस्याओं से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं लौंग के पानी का सेवन करने के फायदों के बारे में. 

कैसे बनाएं लौंग का पानी ( Laung Ka Pani Kaise Banaye)

लौंग का पानी बनाना बहुत ही आसान है. इस पानी को बनाने के लिए सबसे पहले आप रात में दो लौंग को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह इस पानी को खौलाकर छानकर पी लें.

लौंग का पानी पीने के फायदे (Laung Ka Pani Pine Ke Fayde) 

गले की खराश और खांसी

लौंग के पानी का सेवन सर्दियों में करने से गले की खराश और खांसी जैसी समस्याओं से राहत पाने में मदद मिल सकती है. 

इम्यूनिटी

सर्दियों में लौंग के पानी का सेवन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकता है. इसमें पाए जाने वाले एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को बेहतर कर संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं. 

पाचन

सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे अपच, खाने का सही से डाइजेस्ट ना होना. ऐसे में लौंग के पानी का सेवन उनके लिए लाभदायी साबित हो सकता है. लौंग का पानी गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत बन सकता है.

सूजन और जोड़ों का दर्द 

सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द और सूजन होने पर भी लौंग के पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है. 

स्किन

लौंग का पानी पीने से स्किन को कई फायदे हो सकते हैं, मुख्य रूप से इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी पाए जाते हैं जो स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

