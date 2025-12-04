Rojana Laung Khane se Kya Hota Hai: भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला हर मसाला केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि अपने आप में एक शक्तिशाली औषधि भी है. इन्हीं में से एक है लौंग (Clove). अपने तेज़ स्वाद और तीखी खुशबू के कारण यह सदियों से घरेलू नुस्खों का हिस्सा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 30 दिन तक रोजाना लौंग चबाने के फायदे आपकी सेहत को पूरी तरह बदल सकते हैं?

Laung Khane Ke Fayde: अक्सर लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि लौंग खाने का सही समय क्या है और एक दिन में कितनी लौंग खाएं . इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है: लौंग की तासीर कैसी होती है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे ताकि आप इस छोटी सी मगर ताकतवर चीज़ का अधिकतम लाभ उठा सकें.

लौंग की तासीर: ठंडी या गर्म? | Laung Ki Taseer Kaisi Hoti Hai

आयुर्वेदिक मत और पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, लौंग की तासीर गर्म (Warm/Hot) होती है.

गर्म तासीर के फायदे: इसकी गर्म तासीर इसे सर्दी और कफ से जुड़ी समस्याओं के लिए बेहतरीन बनाती है. यह वात (Vata) और कफ (Kapha) दोषों को संतुलित करती है, जिससे शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है. यही कारण है कि इसे सर्दियों में और खांसी-जुकाम होने पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ें: दांत में लगे कीड़े को खत्म करने का रामबाण घरेलू इलाज, फिर कभी नहीं होगा दांत में दर्द

30 दिन तक रोजाना लौंग चबाने के 5 बड़े फायदे | Rojana Laung Khane Ke Fayde | Health Benefits of Chewing Cloves Daily For 30 Days

What Would Happen If You Chewed ONE Clove Daily For 30 Days: अगर आप नियमित रूप से, सीमित मात्रा में, 30 दिन तक रोजाना लौंग चबाने के फायदे लेना शुरू कर देते हैं, तो आपके शरीर में ये बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

ब्लड शुगर कंट्रोल में सुधार : लौंग में 'नाइजेरिसिन' (Nigericin) नामक यौगिक पाया जाता है, जो शरीर में इंसुलिन के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. रोज़ाना लौंग चबाने से, खासकर डायबिटीज के मरीज़ों में, ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है. पाचन क्रिया होती है मज़बूत : लौंग में यूजेनॉल (Eugenol) होता है, जो पेट के एंजाइमों को उत्तेजित करता है. यह अपच, पेट फूलने, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है. रोजाना लौंग चबाने के फायदे में बेहतर पाचन सबसे प्रमुख है. इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से बचाव : लौंग एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. इसकी गर्म तासीर और एंटी-वायरल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाते हैं और सर्दी-खांसी के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं. ओरल हेल्थ और ताज़ी साँस : लौंग को प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर माना जाता है. इसमें एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं. लौंग चबाने के फायदे में दाँत के दर्द से तुरंत राहत और साँसों की बदबू (Bad Breath) को खत्म करना शामिल है. यह मुँह के हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है. दर्द और सूजन में कमी : यूजेनॉल एक बेहतरीन प्राकृतिक दर्दनिवारक (Pain Killer) और एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट है. रोजाना लौंग चबाने से जोड़ों के दर्द (Joint Pain) और शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है.

Also Read: 30 दिन तक खाली पेट लौंग का पानी पीने से जो होगा आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते

लौंग खाने का सही समय और मात्रा

एक दिन में कितनी लौंग खाएं? यह जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है.

एक दिन में कितनी लौंग खाएं? (Ek Din Me Kitni Laung Khani Chahiye) :

मात्रा: स्वस्थ वयस्क को एक दिन में 2 से 3 साबुत लौंग से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. लौंग बहुत शक्तिशाली होती है. अधिक मात्रा में सेवन से पेट की अंदरूनी परत (Stomach Lining) में जलन हो सकती है.

लौंग खाने का सही समय (Laung Kab Khani Chahiye) :

लौंग खाने का सही समय दो हैं: सुबह खाली पेट खाएं. अगर आप पाचन, डिटॉक्स या इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट 2 लौंग चबाकर खाएं. रात को सोने से पहले खाएं अगर आप दाँत दर्द, गले की खराश या साँसों की बदबू से परेशान हैं, तो रात को सोने से पहले 1-2 लौंग चबाकर खाएं.

ज़रूरी सावधानियाँ और नुकसान

लौंग की तासीर गर्म होने के कारण कुछ सावधानियां ज़रूरी हैं:

खून पतला होना: लौंग में खून को पतला करने का गुण होता है, इसलिए अगर आप ब्लड थिनर (Blood Thinners) दवाइयाँ ले रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें.

पेट की गर्मी: गर्मी के मौसम में या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, उन्हें सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए.

बच्चों के लिए: छोटे बच्चों को लौंग का ज़्यादा सेवन नहीं कराना चाहिए.

30 दिन तक रोजाना लौंग चबाने के फायदे बहुत शानदार हैं, बशर्ते आप एक दिन में कितनी लौंग खाएं इस पर ध्यान दें और इसे लौंग खाने का सही समय पर खाएं. सही इस्तेमाल से यह एक चमत्कारी औषधि है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)