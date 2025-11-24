जब धर्मेंद्र ने एक दिन में पी ली थी 12 बोतल बीयर, कहा था- प्यार ने मार डाला, शराब ने मार डाला, कोई नहीं....

Dharmendra Death: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ने आज 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर आगामी 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते उनका निधन हो गया. दिग्गज अभिनेता ने छह दशक तक सिनेमा पर राज किया था. वह अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी मस्ती भरी पर्सनल लाइफ से भी खूब चर्चा में रहते थे. धर्मेंद्र इतने जिंदादिल इंसान थे कि उन्होंने अपनी पहली कमाई से शराब का सेवन किया था. एक्टर ने जवानी के दिनों में भी शराब को अपना दोस्त बना लिया था और उनके पीने की कोई हद नहीं थी. एक दफा तो एक्टर ने एक दिन 12 बीयर की बोतल पी ली थी.

जिंदगी पर क्या बोले थे धर्मेंद्र

एक दफा एक्टर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि एक समय में शराब की लत ने उन पर कब्जा कर लिया था. उन्होंने बताया था कि नशे में उन्होंने अपने पिता का कॉलर तक भी पकड़ लिया था, जिसका उन्हें मरते दम तक अफसोस रहेगा. धर्मेंद्र ने एक घटना को याद करते हुए बताया था, 'मैं जवान और नासमझ था, लेकिन जिंदगी का सलीका कुछ ऐसा है कि वह आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करती है, मैंने जिंदगी के सबक मुश्किलों से सीखे हैं'.एक्टर के शराब से जुड़े कई किस्से हैं, जिसमें उनकी आइकॉनिक फिल्म शोले से भी जुड़ा एक बड़ा किस्सा है.

एक दिन में पी डाली थीं 12 बोतले

फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान एक्टर ने बताया था कि वह एक दिन में बीयर की 12 बोतल पी गए थे. ही-मैन ने बताया था, 'मैं कैमरामैन के पीछे बैठकर चुपके से उसके शराब पी लेता था, जब प्रोडक्शन स्टाफ ने उन्हें बताया कि उन्होंने 12 बोतल पी ली हैं, तो वे हैरान रह गए'. एक्टर ने यह भी बताया था कि कैमरामैन हमेशा सेट पर बीयर की 5 से 6 बोतल लेकर आते थे, लेकिन उस दिन धर्मेंद्र की प्यास उससे कहीं ज्यादा थी. धर्मेंद्र की लाइफ से जुड़े कई किस्से हैं, जो उनके फैंस को रह-रहकर याद आते रहते हैं. यह बात धर्मेंद्र के चाहने वालों को अच्छी तरह पता है कि वह मस्तमौला होने के साथ-साथ एक ईमानदार इंसान भी थे. उन्होंने कभी भी अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश नहीं की. उन्हें कविताओं का भी बहुत शौक था और वह आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी कविताओं से दिल जीतते रहते थे. आज हिंदी सिनेमा का यह 'ही-मैन' सदा के लिए अलविदा कह गया है.

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र-हेमा की Love Story फिल्मी Story से कम नहीं, जानिए कैसे अपने रिश्ते को भी बनाएं मजबूत

क्यों दुख में अक्सर शराब पीते हैं लोग?

बता दें, शराब और बीयर को लोग अक्सर दुख में पीते हैं. इसका कारण है यह है कि इससे मन में चलने वाली चिंता, नकारात्मक विचार, पुरानी दुख-पीड़ा और जिंदगी के मौजूदा नाजुक हालातों से ध्यान हट जाता है.

क्यों पड़ती है शराब पीने की लत?

शराब की लत लगना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और बायोलॉजिकल कारण भी जुड़े हुए हैं. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आसान भाषा में समझा जा सकता है. आइए जानते हैं शराब की लत क्यों पड़ती है?

दिमाग में डोपामिन का असर

तनाव, टेंशन और इमोशमल पेन

दोस्तों का दबाव और सामाजिक माहौल

नींद और आराम की गलत उम्मीद

खुद को ‘मजबूत' साबित करने की कोशिश

अगर इन में से कुछ लक्षण दिख रहे हों तो सावधान रहें-

• बिना शराब के चिड़चिड़ापन

• काम/रिश्तों पर असर

• बार-बार वादा करना कि कल से नहीं पिएंगे

• अकेले पीने लग जाना

• शराब छूटने पर हाथ कांपना या बेचैनी

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)