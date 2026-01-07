धर्मेंद्र ने जब रात के ढाई बजे पकड़ ली जिद, लड़कों को डांस करता देख बोले- ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दर्शक इस फिल्म की खूब तारीफ भी कर रहे हैं और फिल्म से जुड़े लोग धर्मेंद्र से जुड़ी अपनी यादें शेयर कर रहे हैं. अब कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने सेट से एक इमोशनल किस्सा याद किया है. विजय ने बताया कि कैसे खड़े होने में दिक्कत होने के बावजूद धर्मेंद्र लेट नाइट शूटिंग के दौरान डांस करने पर अड़े रहे और आखिर तक अपना बेस्ट देने के कोशिश में लगे थे.

पिंकविला से बात करते हुए विजय ने बताया कि यह मोमेंट एक कॉलेज रीयूनियन में सेट किए गए कव्वाली सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हुआ था. शूटिंग देर रात तक चली और यह करीब ढाई से तीन बजे का समय था जब धर्मेंद्र से कुछ आसान स्टेप्स करने के लिए कहा गया. उस पल को याद करते हुए विजय ने कहा, "यह लगभग ढाई से 3 बजे का समय था. हमने उनसे कहा कि उन्हें बस थोड़ा सा डांस करना है और वह जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं. हमने उन्हें दिखाया कि दूसरे लड़के एक-दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर पैरों के स्टेप्स कर रहे थे. उन्होंने पूछा, ‘मैं यह क्यों नहीं कर सकता?'"

विजय ने बताया कि टीम अलर्ट थी और नहीं चाहती थी कि सीनियर एक्टर खुद पर ज्यादा जोर डालें. उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि वह आराम से रहें, थोड़ा घूमें और बस म्यूजिक इंजॉय करें. हालांकि धर्मेंद्र सीन में अपना बेस्ट देने पर अड़े हुए थे.

विजय ने कहा, "वह स्टेप्स करने पर अड़े रहे. वह बैठे हुए थे क्योंकि उनके लिए बार-बार उठना भी थोड़ा मुश्किल था. वह उठे और उन्होंने किया. आखिरकार, हमने उनसे कहा कि ऐसा न करें क्योंकि अगर कई रीटेक होते हैं, तो यह उनके लिए फिजिकली थकाने वाला होगा. सच कहूं तो उस समय डांस करना उनके किरदार के लिए बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन पर्सनली, उनका सोचना था कि उन्हें अपना 100 परसेंट देना है. उन्हें यह भी लग रहा था कि कोई यह न सोचे कि वह यह नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने दिखाया कि वह कर सकते हैं. हम सोच रहे थे, ‘वाह, यह शानदार है'". कोरियोग्राफर ने आगे बताया कि धर्मेंद्र ने गाने के लिरिक्स भी मांगे और लिप-सिंकिंग की जरूरत पड़ी तो गाना याद करने की बात भी की यह सेट पर उनकी कमिटमेंट और एक्साइटमेंट दिखाता था.

