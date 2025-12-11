सर्दियों में किस विटामिन की कमी से फंटते हैं होंठ, आचार्य बालकृष्ण ने बताया कैसे बनाएं मुलायम और चमकदार

Cracked Lips Cause: सर्दियों के मौसम में होंठों का फटना एक आम सी बात होती है. लेकिन अगर आपके होंठ कुछ ज्यादा ही फटते हैं और महंगे से महंगे लिप बॉम लगाने पर भी ये सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं और दर्द भी कर रहे हैं तो इसकी वजह सर्दी नहीं बल्कि आपके शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी होने का संकेत भी हो सकता है. आपको बता दें कि शरीर में विटामिन बी12 की कमी की वजह से भी होंठ फटते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है.

विटामिन बी12 क्यों जरूरी है

आपको बता दें कि विटामिन बी12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने और एनर्जी को बनाए रखने में मदद करता है. इसके साथ ही ये नर्वस सिस्टम और दिमाग को भी हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाता है.

विटामिन बी12 की कमी से होंठ क्यों फटते हैं?

शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने से बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है और सेल्स को सही से पोषण नहीं मिल पाता है. जिस वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और नमी ना होने की वजह से दरारें पड़ने लगती हैं. अगर लिप बॉम लगाने के बाद भी आपके होंठ फट रहे हैं तो ये आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी का एक संकेत है.

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर को शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही मूंग दाल का सेवन भी इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है.

आचार्य बालकृष्ण ने बताया कैसे रखें होंठों को नम

आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि होंठों के फटने पर आप महंगे लिप बाम लगाने की जगह सरसों का तेल या तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप रात में सोने से पहले अपनी नाभि में कोई भी तेल लगाकर सो जाइए. ये होठों को अंदर से नम बनाए रखने में मदद करेगा.

नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है. नाभि में तेल लगाने से आपके शरीर को नमी मिलती है और ड्राइनेस कम होती है. जिसका असर आपके होठों पर भी दिखाई देता है.

