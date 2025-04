होंठों के रंग से जानें किस Vitamin की है कमी, इन चीजों को डाइट में जरूर करें शामिल

हमारे शरीर में होंठ बेहद ही जरूरी हैं, जो चेहरे को एक सुंदर लुक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं होंठों के रंग से आप जान सकते हैं कि आपको क्या बीमारी और किस चीज का सेवन कर सकते हैं. आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. दरअसल होंठों के रंग कई चिकित्सा स्थितियों का संकेत हो सकते हैं, लेकिन सटीक निदान और उपचार के लिए डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है. वहीं जानते हैं कि होंठ के बदलते रंग के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए.

होंठों के रंग से जानें किस चीज की है कमी- (Kis Vitamin Ki Kami Se Honton Ka Color Badlta Hai)

- अगर आपको अपने होंठ सूखे- सूखे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी है. इसलिए नियमित रूप से पानी पीएं.



- अगर आपको अपने होंठ फटे हुए महसूस हो रहे हैं, तो OMEGA-3 की कमी है, ऐसे में अखरोट खाने की सलाह दी जाती है.

- होंठों में साइड में क्रेक और फटना जैसा महसूस हो रहा है, तो Vitamin B2 की कमी है. इसे ठीक करने के लिए मशरूम का सेवन करने की सलाह दी जाती है.



- अगर आपके होंठों का रंग फीका पड़ रहा है, तो आपको आयरन की कमी है, इसे पूरा करने के लिए पालक का सेवन करें.



- अगर होंठों का रंग काला पड़ गया है, तो शरीर के अंदर Melanin की मात्रा बढ़ गई है, इसे कंट्रोल करने के लिए आंवले का सेवन करें.



फटे होंठ क्या है? |What are chapped lips?|



फटे होंठ साल के किसी भी समय हो सकते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम में ज्यादातर लोगों के होंठ फट जाते हैं. बता दें, होठों की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों की त्वचा की तुलना में पतली और अधिक संवेदनशील होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि होठों में कोई तेल ग्रंथियां (Oil Glands) नहीं होती हैं. ऐसे में उनके सूखने और फटने का खतरा ज्यादा रहता है. होठों के फटने से सूजन आ जाती है जिसे चेइलाइटिस (Cheilitis) भी कहा जाता है. होंठ फटने के कई कारण होते हैं. जैसे सूरज के संपर्क में आने से होंठ फट सकते हैं या शुष्क या ठंडे वातावरण में भी होंठ फट जाते हैं.



फटे होंठों के लक्षण क्या है? |What are the symptoms of chapped lips?|



सूखे या पपड़ीदार होंठ, फटी हुई त्वचा, होंठ की त्वचा का छिलना, खुजली, हल्का दर्द, आपके होठों और मुंह में घाव होना, ये सभी होंठ के फटने के लक्षण है.



क्या फटे होंठ दर्द करते हैं? |Do chapped lips hurt?|

फटे होंठ सूखे और कड़े होते हैं और इससे व्यक्ति काफी असहज महसूस करता है. गंभीर रूप से फटे होंठ खाने पर दर्दनाक चुभन पैदा कर सकते हैं, खासकर खट्टे फल, मसालेदार और नमकीन खाद्य पदार्थों को खाने के दौरान.

किसके फटते हैं सबसे ज्यादा होंठ? |Whose lips crack the most?|



होंठ फटना किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है. बच्चे और किशोर जो अक्सर अपने होंठ चाटते हैं, उनके होंठ फटने की संभावना अधिक होती है. उन्हें लिप लिकर डर्मेटाइटिस ( lip licker's dermatitis) नामक स्थिति हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके मुंह के आस-पास दाने हो जाते हैं और होंठ फट जाते हैं. जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां मौसम शुष्क और गर्म होता है या ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां तापमान ठंडा होता है, उनके होंठ अक्सर फटते हैं. मौसमी रूप से फटे होंठ सर्दियों में होते हैं.

