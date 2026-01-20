वेट लॉस जर्नी में क्या खाएं जो हेल्दी भी हो और झटपट बन जाए? यहां है सुपरइफेक्टिव और टेस्टी रेसिपी

Recipe for Fast Weight Loss: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वजन घटाने के दौरान ऐसा क्या खाया जाए जो सेहतमंद हो, पेट भी भरे और बनाने में ज्यादा समय भी न लगे. अक्सर लोग डाइट के नाम पर उबला खाना या फीका सलाद देखकर बोर हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में वेट लॉस जर्नी छोड़ देते हैं. लेकिन, अगर डाइट स्वादिष्ट हो, तो वजन कम करना आसान हो जाता है. ऐसी ही एक आसान, टेस्टी और पौष्टिक रेसिपी है चिकपी कुकुंबर सलाद.

यह सलाद प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है. चने (चिकपी) वजन घटाने वालों के लिए सुपरफूड माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन ज्यादा और कैलोरी कम होती है. वहीं खीरा शरीर को हाइड्रेट रखता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. यही वजह है कि यह सलाद वेट लॉस डाइट के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है.

क्यों फायदेमंद है चिकपी कुकुंबर सलाद?

प्रोटीन से भरपूर: चने मसल्स को मजबूत रखते हैं और भूख जल्दी नहीं लगने देते.

चने मसल्स को मजबूत रखते हैं और भूख जल्दी नहीं लगने देते. कम कैलोरी: खीरा और दही कैलोरी में कम होते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा नहीं रहता.

खीरा और दही कैलोरी में कम होते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा नहीं रहता. डाइजेशन में मददगार: इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है.

इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है. जल्दी बनने वाली रेसिपी: 10-15 मिनट में यह सलाद तैयार हो जाता है.

सामग्री:

सलाद के लिए:

1 खीरा (बेकिंग सोडा, नमक और पानी से अच्छे से धोया हुआ)

1 कप उबले हुए चने

आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा बड़ा चम्मच जीरा पाउडर

नमक, स्वादानुसार

आधा बड़ा चम्मच घी (भूनने के लिए)

चिली लाइम ड्रेसिंग के लिए:

3 बड़े चम्मच दही

1 नींबू का रस

3-4 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई)

आधा बड़ा चम्मच पपरिका या लाल मिर्च पाउडर

आधा बड़ा चम्मच नमक

बनाने की विधि:

सबसे पहले खीरे को स्लाइस में काट लें या हल्का कद्दूकस कर लें. अब एक पैन में घी गर्म करें और पहले से उबले व भिगोए हुए चनों को डालकर हल्का सा भून लें. इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें. गैस बंद कर दें.

अब एक बाउल में दही, नींबू का रस, लहसुन, पपरिका और नमक मिलाकर चिली लाइम ड्रेसिंग तैयार करें. दूसरे बाउल में खीरा और मसालेदार चने डालें, ऊपर से ड्रेसिंग डालकर अच्छे से मिलाएं.

हेल्दी ट्विस्ट

अगर आपको पनीर पसंद नहीं है या आप कुछ नया ट्राय करना चाहते हैं, तो इस सलाद में टोफू या उबला हुआ चिकन भी डाल सकते हैं. इससे प्रोटीन और बढ़ जाएगा और सलाद और भी ज्यादा भरपेट लगेगा.

चिकपी कुकुंबर सलाद उन लोगों के लिए बेस्ट है जो वेट लॉस के साथ स्वाद से भी समझौता नहीं करना चाहते. यह आसान, हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी आपकी डाइट को मजेदार बना सकती है. इसे लंच, डिनर या शाम के हेल्दी स्नैक के तौर पर जरूर शामिल करें.

