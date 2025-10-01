विज्ञापन
विशेष लिंक

90% लोग गलत तरीके से बनाते हैं चाय! जानें सही तरीका पहले पत्ती डालनी चाहिए या दूध?

What is the correct way of making tea: चाय हमारे दिन का अहम हिस्सा है. इसे सही तरीके से बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही स्वाद पाना. छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख कर आप अपनी चाय को परफेक्ट बना सकते हैं. 

Read Time: 4 mins
Share
90% लोग गलत तरीके से बनाते हैं चाय! जानें सही तरीका पहले पत्ती डालनी चाहिए या दूध?
Right Way To Make Tea: 90% लोग गलत बनाते हैं चाय! सही तरीका जानें.

Right Way To Make Tea:  सुबह उठते ही अगर किसी चीज़ की सबसे ज्यादा तलब लगती है तो वो है एक कप गरमा-गरम चाय. भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक इमोशन है. दफ्तर जाते वक्त हो या थकान के बाद रिलैक्स करने का पल, दोस्तों के साथ गपशप का टाइम हो या बारिश में खिड़की के पास बैठना - हर मौके को खास बनाने के लिए चाय साथ चाहिए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चाय को आप रोज़ पीते हैं, वो सही तरीके से बनी भी है या नहीं? ज़्यादातर लोग चाय बनाते वक्त गलती कर देते हैं - कोई दूध पहले डालता है, कोई पत्ती, और कोई सब कुछ एक साथ डाल देता है. ऐसे में चाय का असली स्वाद बिगड़ जाता है. सही तरीके से बनी चाय न सिर्फ ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर होती है. तो आइए जानते हैं चाय बनाने का सही तरीका और कौन-सी गलतियां ज़्यादातर लोग करते हैं.

चाय बनाने का सही तरीका- (Right Way To Make Tea)

अच्छी चाय क्यों है खास?
कई लोग मानते हैं कि चाय बनाना बहुत आसान है - बस पानी, पत्ती, चीनी और दूध डालो और चाय तैयार. लेकिन सच ये है कि चाय बनाना भी एक तरह की कला है, अगर इसे सही स्टेप्स में बनाया जाए तो इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं. वहीं अगर गड़बड़ कर दी तो चाय कड़वी, बेस्वाद और खराब हो जाती है.

ये भी पढ़ें- मूली के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 4 चीजें, फायदे की बजाय हो जाता है नुकसान 

Latest and Breaking News on NDTV

पहला स्टेप: पानी और पत्ती-
चाय हमेशा पानी से शुरू होती है. सबसे पहले पैन में पानी डालकर उबालें. जब पानी उबलने लगे, तभी उसमें चाय पत्ती डालें. इसे 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें. इसी समय अगर आप चाहें तो अदरक, तुलसी या इलायची डाल सकते हैं. इससे चाय का फ्लेवर और भी मज़ेदार हो जाता है.

दूसरा स्टेप: चीनी कब डालें?
यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं. अक्सर लोग दूध डालने के बाद चीनी डालते हैं, लेकिन सही तरीका है - पत्ती डालने के बाद, जब उसका फ्लेवर पानी में उतर जाए, तभी चीनी डालें. इससे चीनी अच्छी तरह घुल जाएगी और चाय का टेस्ट बैलेंस्ड रहेगा.

तीसरा स्टेप: दूध डालने का सही वक्त-
चीनी घुलने के बाद ही दूध डालें. दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने दें. धीरे-धीरे इसका रंग गाढ़ा होगा और फ्लेवर परफेक्ट बन जाएगा. यही चाय बनाने का असली सीक्रेट है, जिससे स्वाद लाजवाब हो जाता है.

लोग करते हैं ये आम गलतियां-

1. सारी चीज़ें एक साथ डालना - पानी, दूध, पत्ती और चीनी सब कुछ एक साथ डालने से चाय का असली स्वाद बिगड़ जाता है.
2. ज्यादा देर तक उबालना - कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा उबालने से स्वाद बढ़ेगा, लेकिन सच ये है कि इससे चाय कड़वी हो जाती है और पेट में गैस-एसिडिटी बढ़ सकती है.
3. बहुत ज्यादा पत्ती डालना - कुछ लोग ज़्यादा कड़क चाय के लिए ढेर सारी पत्ती डाल देते हैं, जिससे स्वाद खराब होने के साथ-साथ सेहत पर भी असर पड़ सकता है.

हेल्थ और चाय का रिश्ता-

अगर चाय बैलेंस मात्रा में और सही तरीके से बनाई जाए, तो ये थकान मिटाने, दिमाग को फ्रेश रखने और मूड अच्छा करने में मदद करती है. वहीं गलत तरीके से बनी चाय पेट में जलन, गैस और एसिडिटी जैसी दिक्कतें बढ़ा सकती है. इसलिए हमेशा सही मात्रा में पत्ती, दूध और चीनी का इस्तेमाल करें और सही क्रम का ध्यान रखें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Best Way To Make Tea, How To Make Perfect Tea, What Should Be Added 1st In Making Tea Boil Water Or Milk, 99 People Do Not Know The Correct Way Of Making Tea, Chai Banane Ka Tarika
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com