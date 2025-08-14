रोजाना खाते हैं बादाम तो जान लें खाने का सही तरीका, मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा

Soaked almond benefits in hindi: आपको आपकी मां ने याददाश्त बढ़ाने के लिए मुट्ठी भर बादाम जरूर दिए होंगे? ऐसे में हम सभी जानते हैं, याददाश्त बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और हेल्दी फैट प्रदान करने और ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने से लेकर, बादाम कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़े हैं. वहीं जब किसी चीज के सेवन करने की बात आती है, तो उसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए उसे सही तरीके से खाना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं बादाम खाने का सही तरीका क्या है?

बादाम खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? |What is the best way to eat almonds?|

बादाम छिलके सहित खाएं या बिना छिलके के? बादाम को किसी खास रूप में खाने के फायदों पर काफी बहस होती है. हालांकि आप कच्चे या भुने हुए बादाम बिना किसी साइड इफेक्ट्स के खा सकते हैं, लेकिन भीगे और छिले हुए बादाम खाने से आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है.

क्यों नहीं खाना चाहिए बादाम छिलके के साथ? |Should we not eat almonds with peel?|

देखिए, बादाम को आप किसी भी तरह से खा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट अक्सर छिलकों के बिना बादाम खाने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, बादाम का छिलका पचाना मुश्किल होता है. इसके अलावा, बादाम के छिलके में टैनिन (Tannins) होता है, जो पोषक तत्वों को कम कर देता है.



भीगे हुए बादाम के फायदे |Benefits of soaked almonds|



कच्चे बादाम चबाने में मुश्किल होते हैं, लेकिन भिगोने से वे नरम हो जाते हैं, इसी के साथ स्वाद भी बढ़ जाता है. रात भर गर्म पानी में भिगोने से बादाम में फाइटिक एसिड (Phytic acid) की मात्रा कम हो जाती है. फाइटिक एसिड की अधिक मात्रा कैल्शियम, जिंक और मैंगनीज के अवशोषण को कम कर सकती है. ये सभी कारण मिलकर यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि भीगे हुए बादाम आपके लिए सबसे अच्छे हैं. इसी के साथ आपको बता दें, भीगे हुए बादाम मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद हैं.



रोजाना बादाम कैसे खाएं |How to eat almonds daily|



देखिए, भीगे हुए बादाम खाने का सबसे आसान तरीका है कि रात में 3-4 बादाम भिगोएं और सुबह छिलका उतारकर खाएं. इससे आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगी, जिसकी सुबह सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यहां हम कहना चाहेंगे कि छिलके साथ भी बादाम खाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन पचाना थोड़ा मुश्किल होता है.

