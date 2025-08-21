विज्ञापन
विशेष लिंक

दही खाने के सबसे अच्छा समय कब? जानें फायदे और खाने का सही समय

Dahi Ke Fayde: दही का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी दही खाने के शौकीन हैं तो इस समय करें इसका सेवन.

Read Time: 3 mins
Share
दही खाने के सबसे अच्छा समय कब? जानें फायदे और खाने का सही समय
Curd Benefits: दही खाने के फायदे.

Curd Benefits In Hindi: दही किसी भी खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है. दही को गुणों का भंडार कहा जाता है. रोजाना एक कटोरी दही खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 और विटामिन बी12 जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दही खाने का सबसे अच्छा समय क्या है. जी हां अगर आप सही समय पर दही का सेवन करते हैं, तो शरीर को एक दो नहीं अनगिनत लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या है वो समय और फायदे.

दही खाने का सही समय- (Dahi Khane Ke Sahi Samay)

किसी भी चीज का सेवन आप कब करते हो इसका सीधा संबंध आपकी बॉडी से होता है. इसलिए दही का सेवन आप कभी भी कर सकते हैं. लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है तो रात के समय खाना सर्दी-जुकाम की समस्या को बढ़ा सकता है. दिन के समय दही का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है.

दही खाने के फायदे- (Dahi Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

दही में प्रोटबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं. अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो आप दही को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- यूरिक एसिड को नसों से खींचकर बाहर कर देगी इस आटे से बनी रोटी, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

2. मोटापा-

दही में प्रोटीन की हाई मात्रा होती है, जो भूख को कंट्रोल करते हैं, जिससे अधिक खाने से बचे रहते हैं और वजन को कम कर सकते हैं. अगर आप हेल्दी तरीके से वजन को कम करना चाहते हैं तो दही को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. स्किन-

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की डेड स्किन को हटाने और स्किन को चमकदार बनाने में मददगार है. स्किन को हेल्दी रखने के लिए आप दही का सेवन कर सकते हैं.  

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Is The Right Time To Eat Curd, Dahi Khane Ke Fayde, Dahi Khane Ka Sahi Samay, Kab Khaye Dahi, Kaun Dahi Khaye, Curd Benefits In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com