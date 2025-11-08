रोजाना खाली पेट आंवला-एलोवेरा जूस को एक साथ मिलाकर पीने से क्या होगा

Amla-Aloe Vera Shots: खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए डाइट में ऐसे फूड आइटम्स को शामिल करना जरूरी होता है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. वहीं आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले किस चीज का सेवन करते हैं इसका असर भी आपकी सेहत पर पड़ता है. आपको बता दें कि अक्सर लोग सुबह उठकर चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहते हैं, खासकर वजन कम करना या स्किन-हेयर को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको सुबह खाली पेट आंवला और एलोवेरा जूस का सेवन करना चाहिए. इन शॉट्स का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है. तो चलिए जानते हैं इसका सेवन करने का सही तरीका.

आंवला और एलोवेरा दोनों ही प्राकृतिक औषधियों से भरपूर हैं. इनमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने, इम्युनिटी बढ़ाने, स्किन को ग्लो देने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. तो चलिए जानते हैं इसको बनाने का तरीका और इसका सेवन करने के फायदे.

कैसे बनाएं आंवला- एलोवेरा शॉट्स (Amla-Aloe Vera Shots?)

सामग्री

1 चम्मच आंवला पाउडर या ताजा आंवला जूस

1 चम्मच एलोवेरा जेल

1 चम्मच शहद

आधा गिलास पानी

बनाने की विधि

अगर आपके पास फ्रेश आंवला है तो उसका बीज निकालकर उसका जूस निकाल लें, अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप आंवला पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं. इसमें एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब आप इसमें शहद मिलाएं और आखिर में पानी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. आपका Amla-Aloe Vera Shot तैयार है. इसे रोज सुबह खाली पेट पिएं.

आंवला-एलोवेरा शॉट्स पीने के फायदे (Amla-Aloe Vera Shots)

1. स्किन को ग्लोइंग बनाएं

आंवला और एलोवेरा इन दोनो में पाया जाने वाला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. इसका सेवन आपकी स्किन को अंदर से साफ, ग्लोइंग और हेल्दी बानने में मदद करती है.

2. कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है

सुबह खाली पेट आंवला और एलोवेरा जूस का सेवन कोलेजन को बूस्ट करके स्किन को टाइट और यूथफुल बनाए रखने में मदद करता है.

3. बालों को मजबूत और घना बनाए

आंवला और एलोवेरा दोनों ही हेयर फॉल कम करने, बालों की जड़ें मजबूत करने और हेयर ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं.

4. इम्युनिटी मजबूत बनाए

इन दोनों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे आप बीमारियों से जल्दी लड़ पाते हैं.

अगर बाल पतले हो रहे हैं या स्किन डल दिख रही है, तो 1-2 हफ्ते इस शॉट का लगातार सेवन जरूर करें. फायदा दिखने लगेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)